Як українці планують протидіяти відключенням
Нове соціологічне опитування показало, що 54% від опитаних, будуть використовувати індивідуальні накопичувачі електроенергії під час відключень. При цьому, 43% обрали альтернативні джерела енергії.
Читайте також Україна таки отримає 50 мільярдів євро: ЄС остаточно ухвалив план для реалізації програми
5% опитаних громадян, при загостренні ситуації, планують переїхати у інший населений пункт в межах України, 4% – розглядають виїзд за кордон. Для забезпечення себе електроенергією, українці планують скористатися послугами таких місць:
- 22% опитаних обирають пункти незламності;
- 19% – інші громадські місця.
27% опитаних осіб зазначили, що для них забезпечення електроенергією є надважливим. А 66% уточнили, що можуть перетерпіти короткочасні перебої електропостачання.
Чому відбуваються відключення
Росіяни активно атакують енергосистему України. Зараз пошкоджена значна її частина. Станом на тепер, дефіцит у енергосистемі склав 8 гігаватів потужностей.
Відключення вводяться переважно для промисловості. Побутові споживачі підпадають під обмеження у крайньому разі. Зокрема, на Харківщині це вимушена міра, внаслідок значних пошкоджень.