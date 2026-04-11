Будут ли отключать свет на Пасху: Свириденко рассказала о работе энергосистемы

Украинские энергетики делают все возможное, чтобы в пасхальные дни украинцы были со светом. В частности, сейчас пытаются обеспечить электроснабжение без графиков и отключений.

Что делают для обеспечения украинцев светом?

Об этом в субботу, 11 апреля, рассказала премьер-министр Украины Юлия Свириденко в своем заметке в соцсетях.

Накануне Пасхи глава правительства провела совещание с руководством Укрэнерго и другими причастными. Обсудили нынешнюю ситуацию в энергосистеме.

Во время совещания согласовали совместные действия, которые помогут поддержать стабильную работу энергетической системы на праздники. В частности, Украина планирует увеличить импорт электроэнергии.

Делаем все возможное, чтобы в ближайшие дни электроснабжение было обеспечено – без графиков и отключений. Важно, чтобы в пасхальные дни украинские семьи были со светом,

– подчеркнула Свириденко.

По словам премьера, сейчас украинская энергосистема сейчас украинская энергосистема работает стабильно.

Важно! В апреле страна сократила импорт электроэнергии. Наибольшее падение зафиксировали в начале месяца. Среди причин профильное издание ExPro называет несоответствие украинских цен европейским. С 1 апреля импорт электричества в отдельные часы стал невыгодным экономически.

Действуют ли отключения света 11 апреля?

Накануне, Укрэнерго сообщило, что в субботу, 11 апреля, будет ограничивать поставки электроэнергии. Графики действуют по всей территории Украины, однако отключения применяли только утром:

Для промышленности графики ограничения мощности ввели с 05:00 до 08:00 часов;

Для всех категорий потребителей ввели графики почасовых отключений с 06:00 до 08:00 часов.

Введение ограничений энергетики объясняют повреждениями, которых понесла украинская энергосистема в результате предыдущих массированных ракетно-дронных атак врага.

В Укрэнерго призвали украинцев экономно потреблять электричество на праздники.

Когда электроэнергия появляется по графику, пожалуйста, потребляйте ее экономно,

– отметили в компании.

Обратите внимание! Ситуация в энергосистеме может меняться в течение суток. Чтобы узнать, применяют ли энергетики отключения света по тому или иному адресу, стоит зайти на официальный сайт или страницы в соцсетях своего облэнерго в регионе.

