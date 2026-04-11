Будут ли отключать свет на Пасху: Свириденко рассказала о работе энергосистемы
- Украинские энергетики работают над тем, чтобы в пасхальные дни обеспечить электроснабжение без графиков и отключений света.
- В субботу, 11 апреля, Укрэнерго ограничило поставки электроэнергии утром из-за повреждения энергосистемы, вызванные предыдущими атаками.
Украинские энергетики делают все возможное, чтобы в пасхальные дни украинцы были со светом. В частности, сейчас пытаются обеспечить электроснабжение без графиков и отключений.
Что делают для обеспечения украинцев светом?
Об этом в субботу, 11 апреля, рассказала премьер-министр Украины Юлия Свириденко в своем заметке в соцсетях.
Накануне Пасхи глава правительства провела совещание с руководством Укрэнерго и другими причастными. Обсудили нынешнюю ситуацию в энергосистеме.
Во время совещания согласовали совместные действия, которые помогут поддержать стабильную работу энергетической системы на праздники. В частности, Украина планирует увеличить импорт электроэнергии.
Делаем все возможное, чтобы в ближайшие дни электроснабжение было обеспечено – без графиков и отключений. Важно, чтобы в пасхальные дни украинские семьи были со светом,
– подчеркнула Свириденко.
По словам премьера, сейчас украинская энергосистема сейчас украинская энергосистема работает стабильно.
Важно! В апреле страна сократила импорт электроэнергии. Наибольшее падение зафиксировали в начале месяца. Среди причин профильное издание ExPro называет несоответствие украинских цен европейским. С 1 апреля импорт электричества в отдельные часы стал невыгодным экономически.
Действуют ли отключения света 11 апреля?
Накануне, Укрэнерго сообщило, что в субботу, 11 апреля, будет ограничивать поставки электроэнергии. Графики действуют по всей территории Украины, однако отключения применяли только утром:
- Для промышленности графики ограничения мощности ввели с 05:00 до 08:00 часов;
- Для всех категорий потребителей ввели графики почасовых отключений с 06:00 до 08:00 часов.
Введение ограничений энергетики объясняют повреждениями, которых понесла украинская энергосистема в результате предыдущих массированных ракетно-дронных атак врага.
В Укрэнерго призвали украинцев экономно потреблять электричество на праздники.
Когда электроэнергия появляется по графику, пожалуйста, потребляйте ее экономно,
– отметили в компании.
Обратите внимание! Ситуация в энергосистеме может меняться в течение суток. Чтобы узнать, применяют ли энергетики отключения света по тому или иному адресу, стоит зайти на официальный сайт или страницы в соцсетях своего облэнерго в регионе.
Почему вернулись графики отключения света?
Бывший глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий обратил внимание, что в Украине сейчас фактически не задействованы на полную мощность два ключевых источника электроэнергии – импорт из Европы и газовая генерация. Причиной он называет установленные регулятором НКРЭКУ предельные цены для бизнеса и промышленности, которые не позволяют производителям работать без убытков.
По его словам, проблема заключается не в дефиците ресурсов, а в подходах к тарифному регулированию. Мощности газовой генерации есть, однако они просто не используются из-за экономической невыгодности – установленные цены не покрывают затрат производителей.
В то же время эксперт по энергетике Владимир Омельченко объясняет, что на отключение света также влияют погодные условия. Из-за облачности снизилась эффективность солнечных электростанций, которые производят меньше электроэнергии. К этому добавляется и существенное сокращение импорта электроэнергии, что вместе и приводит к перебоям с поставками.