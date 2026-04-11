Що роблять для забезпечення українців світлом?
Про це у суботу, 11 квітня, розповіла прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко у своєму дописі в соцмережах.
Дивіться також Відключення світла повернулися: чому електроенергії знову не вистачає
Напередодні Великодня очільниця уряду провела нараду з керівництвом Укренерго та іншими причетними. Обговорили нинішню ситуацію в енергосистемі.
Під час наради узгодили спільні дії, які допоможуть підтримати стабільну роботу енергетичної системи на свята. Зокрема, Україна планує збільшити імпорт електроенергії.
Робимо все можливе, щоб найближчими днями електропостачання було забезпечене – без графіків і відключень. Важливо, щоб у великодні дні українські родини були зі світлом,
– наголосила Свириденко.
За словами прем'єрки, наразі українська енергосистема працює стабільно.
Важливо! У квітні країна скоротила імпорт електроенергії. Найбільше падіння зафіксували на початку місяця. Серед причин профільне видання ExPro називає невідповідність українських цін європейським. З 1 квітня імпорт електрики в окремі години став невигідним економічно.
Чи діють відключення світла 11 квітня?
Напередодні, Укренерго повідомило, що у суботу, 11 квітня, обмежуватиме постачання електроенергії. Графіки діють по всій території України, однак відключення застосовували лише зранку.:
- Для промисловості графіки обмеження потужності запровадили з 05:00 до 08:00 години;
- Для всіх категорій споживачів увели графіки погодинних відключень з 06:00 до 08:00 години.
Запровадження обмежень енергетики пояснюють пошкодженнями, яких зазнала українська енергосистема внаслідок попередніх масованих ракетно-дронових атак ворога.
В Укренерго закликали українців ощадливо споживати електрику на свята.
Коли електроенергія з’являється за графіком, будь ласка, споживайте її ощадливо,
– наголосили в компанії.
Зауважте! Ситуація в енергосистемі може змінюватися протягом доби. Щоб дізнатися, чи застосовують енергетики відключення світла за тією чи іншою адресою, варто зайти на офіційний сайт або сторінки у соцмережах свого обленерго в регіоні.
Чому повернулися графіки відключення світла?
Колишній очільник Укренерго Володимир Кудрицький звернув увагу, що в Україні зараз фактично не задіяні на повну потужність два ключові джерела електроенергії – імпорт із Європи та газова генерація. Причиною він називає встановлені регулятором НКРЕКП граничні ціни для бізнесу та промисловості, які не дозволяють виробникам працювати без збитків.
За його словами, проблема полягає не у дефіциті ресурсів, а у підходах до тарифного регулювання. Потужності газової генерації є, однак вони просто не використовуються через економічну невигідність – встановлені ціни не покривають витрат виробників.
Водночас експерт з енергетики Володимир Омельченко пояснює, що на відключення світла також впливають погодні умови. Через хмарність знизилася ефективність сонячних електростанцій, які виробляють менше електроенергії. До цього додається і суттєве скорочення імпорту електроенергії, що разом і призводить до перебоїв із постачанням.