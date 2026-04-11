Що роблять для забезпечення українців світлом?

Про це у суботу, 11 квітня, розповіла прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко у своєму дописі в соцмережах.

Напередодні Великодня очільниця уряду провела нараду з керівництвом Укренерго та іншими причетними. Обговорили нинішню ситуацію в енергосистемі.

Під час наради узгодили спільні дії, які допоможуть підтримати стабільну роботу енергетичної системи на свята. Зокрема, Україна планує збільшити імпорт електроенергії.

Робимо все можливе, щоб найближчими днями електропостачання було забезпечене – без графіків і відключень. Важливо, щоб у великодні дні українські родини були зі світлом,

– наголосила Свириденко.

За словами прем'єрки, наразі українська енергосистема працює стабільно.

Важливо! У квітні країна скоротила імпорт електроенергії. Найбільше падіння зафіксували на початку місяця. Серед причин профільне видання ExPro називає невідповідність українських цін європейським. З 1 квітня імпорт електрики в окремі години став невигідним економічно.

Чи діють відключення світла 11 квітня?

Напередодні, Укренерго повідомило, що у суботу, 11 квітня, обмежуватиме постачання електроенергії. Графіки діють по всій території України, однак відключення застосовували лише зранку.:

Для промисловості графіки обмеження потужності запровадили з 05:00 до 08:00 години;

Для всіх категорій споживачів увели графіки погодинних відключень з 06:00 до 08:00 години.

Запровадження обмежень енергетики пояснюють пошкодженнями, яких зазнала українська енергосистема внаслідок попередніх масованих ракетно-дронових атак ворога.

В Укренерго закликали українців ощадливо споживати електрику на свята.

Коли електроенергія з’являється за графіком, будь ласка, споживайте її ощадливо,

– наголосили в компанії.

Зауважте! Ситуація в енергосистемі може змінюватися протягом доби. Щоб дізнатися, чи застосовують енергетики відключення світла за тією чи іншою адресою, варто зайти на офіційний сайт або сторінки у соцмережах свого обленерго в регіоні.

