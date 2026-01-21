Обстрелов не было, а свет выключают: почему действуют графики в "спокойных" областях

Этой зимой графики отключений электроэнергии применяют для всех регионов Украины. Более того, часто ограничения вводят, даже если область не пострадала от российских обстрелов.

Зачем графики, если обстрелов не было?

Однако вражеские атаки до сих пор остаются главной причиной таких мер. Детали объяснили в Львовоблэнерго в среду, 21 января.

Смотрите также Надо было вывезти детей из Киева, – откровенное интервью экс-главы Минэнерго об отключении света

Дело в том, что в Украине функционирует объединенная энергосистема, которая несмотря на обстрелы остается целостной, обеспечивает жизнедеятельность страны, работу экономики, транспорта, связи и тому подобное.

Поэтому повреждения в одном регионе влияют на ситуацию с электроснабжением и в других областях, даже если там не было вражеских прилетов.

Энергетики делают все возможное для восстановления устойчивой работы энергосистемы, но для этого нужно время и соответствующее оборудование,

– добавили в облэнерго.

Более того, поскольку состояние энергосистемы динамично меняется из-за последствий обстрелов и погодных условий, объемы ограничений могут корректироваться несколько раз в сутки. Распоряжение по этому поводу предоставляет Укрэнерго.

Напомним, накануне в ДТЭК показали статистику атак на украинскую энергетику в первой половине отопительного сезона. Новый "сезон террора" Россия начала 10 октября 2025 года массированным ударом, с тех пор не прошло ни одного дня без повреждений энергосистемы.

В каком состоянии энергетика сейчас?