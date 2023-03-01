Цель России провалилась: специалист оценил ситуацию в энергосистеме Украины

Пол года назад Россия начала обстрелы по украинским объектам энергетики. Сейчас энергосистема Украины повреждена, но может обеспечить потребности потребителей в электричестве и тепловой энергии.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал эксперт по энергетике Геннадий Рябцев. По его словам, энергетики смогли так перестроить свою работу, что темпы восстановления поврежденных объектов стали больше, чем темпы их повреждения из-за обстрелов.

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Энергосистема обеспечивает все потребности украинцев

Рябцев отметил, что энергосистема Украины повреждена, но способна обеспечить все потребности потребителей в электроэнергии и отоплении. Это свидетельствует о том, что Россия не достигла своей цели.

Кроме того, была усилена украинская противовоздушная оборона, подчеркнул эксперт по энергетике. Теперь далеко не каждый дрон или ракета смогут попадать в объекты энергетики.

Как утверждает Геннадий Рябцев, энергетики смогли так перестроить свою работу, что темпы восстановления поврежденных объектов стали больше, чем темпы их повреждения из-за обстрелов.

Сейчас есть энергетическая система как целостный комплекс, который не прекращал синхронной работы с энергетикой Европы. А это означает, что несмотря на все неурядицы и аварийные отключения в отдельных регионах предоставлял потребителям электрическую энергию с характеристиками, соответствующими качеству электрической энергии в ЕС.

– заявил специалист.

Эксперт добавил, что сейчас система достаточно активно обновляется. На местах поврежденных или разрушенных объектов строятся более защищенные и современные объекты энергетической инфраструктуры.

Рябцев о состоянии украинской энергосистемы: смотрите видео

Обновление энергосистемы ускорит евроинтеграцию

Геннадий Рябцев вспомнил: раньше все говорили о том, что в Украине низкоэффективны тепловые станции, которые загрязняют окружающую среду. Именно их считали препятствием для вступления в Евросоюз.

"Поврежденные объекты должны восстанавливать. А это значит, что они должны быть такими, как требует ЕС. Это ускорит нашу евроинтеграцию не только в энергетической, но и политической и экономической сферах", – убежден эксперт.

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