У соседей всегда есть свет, а у меня – никогда: почему электроэнергия не исчезает равномерно

Последняя российская ракетная атака повлекла за собой повреждение украинской энергосистемы, ухудшив ситуацию. Поэтому в домах украинцев все чаще исчезает свет, а в некоторых регионах электроэнергии нет большую часть времени.

В наиболее пострадавших регионах страны света может быть не по 12-14 часов в сутки. При этом в некоторых районах отключений электроэнергии может не быть. Почему так происходит, узнавали журналисты 24 канала.

Актуально "Будем умирать от холода": в сети показали, как Россия довела оккупированный Донецк до катастрофы

Особенности построения энергосистемы

Неравномерные отключения в разных городах и районах – это не вопрос справедливости. Так происходит из-за того, что разные дома, даже рядом, могут иметь разные источники питания.

Олег Попенко Эксперт по ЖКУ, председатель правления Союза потребителей коммунальных услуг Из-за особенностей построения энергосистемы, которые закладывались еще 40-50 лет назад, некоторые дома подключены к сети, которая объединена с критической инфраструктурой, а некоторые нет. При строительстве кому-то дали разрешение на подключение, а кому-то нет. Поэтому в некоторых районах может вообще не быть отключений света.

Команду на аварийные отключения электроэнергии, используемые для стабилизации, дает диспетчер. То есть их невозможно спланировать или предусмотреть заранее.

У нас есть 15 минут на выполнение команды диспетчера. Иногда это одна очередь, иногда несколько в разном порядке, иногда почти все – все зависит от состояния энергосистемы на тот час, от того, какую большую нагрузку нужно снять. Поэтому при этом вывести какую-то закономерность или определить четкие часы у нас нет возможности,

– объясняют в "Укрэнерго"

В каких регионах ситуация самая сложная

Во время последней ракетной атаки 15 ноября Россия нанесла очередной удар по объектам энергетической инфраструктуры Киева, Львова, Харькова, Ровно, Кропивницкого, Житомира и Хмельнитчины. Однако самая плохая ситуация с отключениями в тех областях, которые постоянно подвергаются обстрелам. К примеру, в постоянно обстреливающем Харькове кое-где 12-14 часов нет света.

После попадания многие регионы западной Украины остались без света. Но в центральной Украине отключения происходят гораздо чаще, чем на западной. Опять же это не вопрос того, почему в Киеве нет света, а в Хмельницком есть. Это происходит потому, что так годами была выстроена наша энергосистема,

– объясняет Олег Попенко

Будет ли увеличиваться продолжительность отключений