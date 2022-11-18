У соседей всегда есть свет, а у меня – никогда: почему электроэнергия не исчезает равномерно
Последняя российская ракетная атака повлекла за собой повреждение украинской энергосистемы, ухудшив ситуацию. Поэтому в домах украинцев все чаще исчезает свет, а в некоторых регионах электроэнергии нет большую часть времени.
В наиболее пострадавших регионах страны света может быть не по 12-14 часов в сутки. При этом в некоторых районах отключений электроэнергии может не быть. Почему так происходит, узнавали журналисты 24 канала.
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Особенности построения энергосистемы
Неравномерные отключения в разных городах и районах – это не вопрос справедливости. Так происходит из-за того, что разные дома, даже рядом, могут иметь разные источники питания.
Из-за особенностей построения энергосистемы, которые закладывались еще 40-50 лет назад, некоторые дома подключены к сети, которая объединена с критической инфраструктурой, а некоторые нет. При строительстве кому-то дали разрешение на подключение, а кому-то нет. Поэтому в некоторых районах может вообще не быть отключений света.
Команду на аварийные отключения электроэнергии, используемые для стабилизации, дает диспетчер. То есть их невозможно спланировать или предусмотреть заранее.
У нас есть 15 минут на выполнение команды диспетчера. Иногда это одна очередь, иногда несколько в разном порядке, иногда почти все – все зависит от состояния энергосистемы на тот час, от того, какую большую нагрузку нужно снять. Поэтому при этом вывести какую-то закономерность или определить четкие часы у нас нет возможности,
– объясняют в "Укрэнерго"
В каких регионах ситуация самая сложная
Во время последней ракетной атаки 15 ноября Россия нанесла очередной удар по объектам энергетической инфраструктуры Киева, Львова, Харькова, Ровно, Кропивницкого, Житомира и Хмельнитчины. Однако самая плохая ситуация с отключениями в тех областях, которые постоянно подвергаются обстрелам. К примеру, в постоянно обстреливающем Харькове кое-где 12-14 часов нет света.
После попадания многие регионы западной Украины остались без света. Но в центральной Украине отключения происходят гораздо чаще, чем на западной. Опять же это не вопрос того, почему в Киеве нет света, а в Хмельницком есть. Это происходит потому, что так годами была выстроена наша энергосистема,
– объясняет Олег Попенко
Будет ли увеличиваться продолжительность отключений
- Председатель правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий сообщал, что массированная атака на энергетическую инфраструктуру страны 15 ноября была самой большой из всех шести.
- Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук сообщил, что уменьшить объем отключений пока нельзя. В случае ухудшения ситуации они могут продолжаться на днях.
- Аналитик "Центра развития городов" Юрий Щедрин сказал, что до конца недели отключения будут аварийными, но если удастся починить энергоинфраструктуру, то уже через одну-две недели украинцев могут перевести на плановые отключения, а не аварийные.