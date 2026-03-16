Потребители в 4 областях до сих пор без света: какая ситуация в энергосистеме 16 марта

В понедельник, 16 марта, во всех регионах Украины будут применять графики почасовых отключений электроэнергии. Ограничения будут действовать в вечернее время.

Где будут выключать свет 16 марта?

Кроме того, сейчас из-за военных действий обесточена часть потребителей в четырех областях. Детали сообщили в Минэнерго.

В результате боевых действий и обстрелов объектов энергетической инфраструктуры без света остается часть потребителей на Днепропетровской, Запорожье, Харьковской и Черниговской областях.

Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение для всех абонентов,

– говорится в сообщении.

Кроме того, во всех регионах 16 марта будут вводить графики почасовых отключений – с 17:00 до 22:00.

Актуальная информация об ограничениях размещена на официальных ресурсах операторов систем распределения.

Обратите внимание! Потребителей призывают экономно использовать электроэнергию в пиковые часы, то есть утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему.

Почему Украина возобновила экспорт электроэнергии?

Напомним, что благодаря потеплению и росту эффективности СЭС в дневное и ночное время образуется профицит электроэнергии, однако возможности использовать её внутри страны нет. Поэтому впервые с ноября 2025 года возобновили экспорт.

В эксклюзивном комментарии 24 Каналу эксперт по энергетике Владимир Омельченко объяснил, что избыток электроэнергии можно и накапливать с помощью установок. Однако пока украинская энергосистема еще далека от того, чтобы делать это в достаточных объемах.

Речь идет о направлении energy storage, то есть аккумуляторных парках. В частности, можно действовать совместно с Укрэнерго – батареи будут использоваться в качестве быстрого резерва для поддержания стабильной частоты в энергосистеме.