Россия снова обстреливает энергетику – вернутся ли отключения света 16 апреля
- Из-за российских обстрелов, в частности энергетики, без света остались потребители в нескольких областях Украины.
- Графики отключений света на 16 апреля не запланированы, но граждан просят экономить электроэнергию в пиковые часы.
В ночь на четверг, 16 апреля, российские военные в очередной раз запустили по Украине ракетные и дроны. В результате этой массированной атаки, а также артиллерийских обстрелов энергетической инфраструктуры в прифронтовых регионах, утром есть новые обесточивания.
Будут ли выключать свет для украинцев?
Без электроэнергии остались потребители в Киевской, Харьковской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Полтавской и Сумской областях. Детали сообщили в Укрэнерго.
Впоследствии стало известно об утренней дроновую атаку на энергетическую инфраструктуру Юга Украины, из-за чего частично обесточены Николаевская и Херсонская области.
Аварийно-восстановительные работы уже начаты везде, где это позволяют условия безопасности, и стартуют сразу, как только это станет возможным в других регионах.
Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть поврежденное врагом оборудование в работу,
– отметили в Укрэнерго.
Однако применение графиков отключений света по Украине 16 апреля не запланировано. Правда, ситуация в энергосистеме может меняться, поэтому граждан призвали перенести на дневное время использования мощных электроприборов (с 11:00 до 16:00).
Какая ситуация в энергосистеме сейчас?
К слову, потребление электроэнергии растет. По состоянию на 09:30 его уровень был на 2,4% выше, чем в это время предыдущего дня.
Причина – облачная погода в большинстве регионов, что снижает эффективность бытовых солнечных электростанций и увеличивает нагрузку на сеть.
Накануне ее пиковые показатели фиксировали вечером, поэтому потребность в экономном использовании электроэнергии сохраняется. Украинцев просят ограничить пользование мощными электроприборами с 18:00 до 22:00.
Что говорят эксперты по энергетике?
Напомним, в эксклюзивном комментарии 24 Канала эксперт по энергетике Владимир Омельченко также рассказал, что из-за облачной погоды солнечные электростанции не выдают всей возможной мощности. В частности, это и стало одной из причин возвращения плановых отключений света в начале апреля.
Более того, регулятор НКРЕКП снизил цены на электроэнергию, из-за чего остановилось значительное количество газовой когенерации.