Преодолеваем последствия российских атак: Украина впервые импортировала электроэнергию из Европы

Из-за российских террористических атак по украинским объектам энергетической инфраструктуры Украина не производит энергию в необходимом объеме. 27 октября состоялась первая ее закупка в Европе.

Закупку осуществил государственный энерготрейдер АО "Энергетическая компания Украины". Сегодня произошел фактический импорт мощностью 1 мегаватт.

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Украина закупила энергию в Европе

АО "ЭКУ", чтобы поддержать энергосистему Украины в случае дефицита генерирующей мощности, осуществило первую тестовую поставку электроэнергии из Словакии.

Право на осуществление импорта получили в результате открытого аукциона по доступу к межгосударственным электросетям. Его 25 октября провел оператор национальной системы передачи НЭК "Укрэнерго".

В результате ракетных обстрелов и повреждения энергетической инфраструктуры риски устойчивого прохождения отопительного периода значительно увеличились. Как государственный трейдер мы ищем возможности и инструменты, позволяющие снизить эти риски,

– отметил генеральный директор АО "ЭКУ" Виталий Бутенко.

По его словам, осуществление тестовых поставок – это часть работы.

"Техническая возможность импортировать электроэнергию из Европы в Украину – это еще один инструмент стабилизации работы нашей энергосистемы. Мы должны быть готовы к его внедрению", – подытожил Бутенко.

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Украинцев призывают экономить электроэнергию

Диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" вынужденно применил графики ограничения во всех регионах Украины, чтобы снизить нагрузку и стабилизировать работу энергосистемы после российских ударов.

Заметим, что риск перегрузки в сетях уменьшается благодаря сознательному снижению потребления электроэнергии. Особенно – в часы утреннего и вечернего пиков потребления: с 6:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00. Так, возникает меньшая необходимость выключать электроэнергию.

Поэтому всех украинцев просят сознательно и бережно подходить к потреблению электроэнергии, в частности:

не включать в сеть одновременно 2 или более мощных электроприборов,

по возможности перенести пользование некоторыми из них в ночной период. Речь идет о стиральных машинах, бойлерах, обогревателях и т.д.



Как экономить электроэнергию / Инфографика 24 канала