Закупівлю здійснив державний енерготрейдер АТ "Енергетична компанія України". Сьогодні відбувся фактичний імпорт потужністю 1 мегават.
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Україна закупила енергію в Європі
АТ "ЕКУ", аби підтримати енергосистему України в разі дефіциту генерувальної потужності, здійснило першу тестову поставку електроенергії зі Словаччини.
Право на здійснення імпорту отримали в результаті відкритого аукціону з доступу до міждержавних електромереж. Його 25 жовтня провів оператор національної системи передачі НЕК "Укренерго".
Внаслідок ракетних обстрілів і пошкодження енергетичної інфраструктури ризики сталого проходження опалювального періоду значно збільшились. Як державний трейдер ми шукаємо можливості та інструменти, що дозволять зменшити ці ризики,
– зазначив генеральний директор АТ "ЕКУ" Віталій Бутенко.
За його словами, здійснення тестових поставок – це частина цієї роботи.
"Технічна можливість імпортувати електроенергію з Європи в Україну – це ще один інструмент стабілізації роботи нашої енергосистеми. Ми повинні бути готові до його впровадження", – підсумував Бутенко.
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Українців закликають економити електроенергію
Диспетчерський центр НЕК "Укренерго" вимушено застосував графіки обмеження у всіх регіонах України, щоб знизити навантаження та стабілізувати роботу енергосистеми після російських ударів.
Зауважимо, що ризик перевантаження в мережах зменшується завдяки масовому свідомому зниженню споживання електроенергії. Особливо – в години ранкового та вечірнього піків споживання: з 6:00 по 11:00 та з 17:00 по 23:00. Так, виникає менша необхідність вимикати електроенергію.
Тому всіх українців просять свідомо та ощадливо підходити до споживання електроенергії, зокрема:
- не вмикати в мережу одночасно 2 або більше потужних електроприладів,
- за можливості перенести користування деякими з них на нічний період. Мовиться про пральні машини, бойлери, обігрівачі тощо.