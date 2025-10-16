Россия продолжает атаковать энергетику Украины накануне отопительного сезона. Регионы страны уже столкнулись с отсутствием света.

Что будет с электроэнергией в Украине?

Следует ли ожидать масштабных отключений света, рассказал эксперт Геннадий Рябцев для 24 Канала.

Рябцев сказал, что сценарии на грядущую зиму не изменились. Более того, они в основном оптимистичны.

Геннадий Рябцев Кандидат технических наук, директор специальных проектов в Научно-техническом центре "Психея" Дело в том, что общее состояние энергосистемы достаточно хорошее. При этом система работает стабильно, запасы есть, а защита плотная. Впрочем, как и раньше, я и мои коллеги отмечали, что это не исключает аварийных ситуаций, которые могут возникать после очередного обстрела России.

В частности события, которые произошли в Чернигове, Шостке, Нежине и других городах Украины, будут требовать ремонта региональных сетей. А это значит, что потребуют еще и времени.

Поэтому в течение этого периода возможны введения графиков ограничений мощности в регионах, подвергшихся ударам. Для того, чтобы таких случаев становилось меньше, правительству нужно сосредоточиться на выполнении тех задач, которые были уже поставлены, не дожидаясь конца этого года или следующего года,

– отметил Геннадий Рябцев.

Обратите внимание! Отключение электричества в определенных регионах Украины не распространяется на всю территорию страны. Но не стоит питать надежду, что российские удары прекратятся.

В то же время эксперт Святослав Павлюк объяснил, что качество электроснабжения прежде всего определяется в соответствии с такими параметрами:

количество отключений; их продолжительность.

Святослав Павлюк Исполнительный директор Ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Если речь идет о количестве отключений, то все зависит от работы ППО. А в случае продолжительности – это уже работа энергетиков. "Укрэнерго" за прошедшие годы защитили свои магистральные подстанции и трансформаторы, однако надо учесть еще и цель атак врага, потому что если ракеты или "Шахеды" в большом количестве летят только в одну точку, то такой объект просто невозможно защитить.

Важно! Ожидается, что атаки России на критические объекты инфраструктуры Украины будут продолжаться в течение всей зимы.

Что известно об атаках России?

Россия уже в шестой раз с начала октября атаковала газовую инфраструктуру. Об этом сообщили в Минэнерго.

По объектам газовой отрасли враг выпустил десятки ракет, в том числе баллистических, и сотни ударных беспилотников. Под ударом оказались исключительно гражданские объекты в нескольких областях. Есть попадания и повреждения, часть объектов временно выведены из работы,

– говорится в сообщении.

Кроме газовой инфраструктуры, враг атаковал также другие энергетические объекты.

Обратите внимание! Украинцев призывают по возможности рационально относиться к потреблению газа и электроэнергии.

Возникнут ли проблемы с водой на фоне обстрелов?