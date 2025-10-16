Россия продолжает атаковать Украину: будут ли масштабные отключения света
- Россия продолжает атаковать энергетику Украины, что может привести к временным отключениям света в отдельных регионах.
- Эксперты считают, что сценарии на зиму оптимистичные, но ремонт сетей в пострадавших регионах потребует времени.
Россия продолжает атаковать энергетику Украины накануне отопительного сезона. Регионы страны уже столкнулись с отсутствием света.
Что будет с электроэнергией в Украине?
Следует ли ожидать масштабных отключений света, рассказал эксперт Геннадий Рябцев для 24 Канала.
Рябцев сказал, что сценарии на грядущую зиму не изменились. Более того, они в основном оптимистичны.
Дело в том, что общее состояние энергосистемы достаточно хорошее. При этом система работает стабильно, запасы есть, а защита плотная. Впрочем, как и раньше, я и мои коллеги отмечали, что это не исключает аварийных ситуаций, которые могут возникать после очередного обстрела России.
В частности события, которые произошли в Чернигове, Шостке, Нежине и других городах Украины, будут требовать ремонта региональных сетей. А это значит, что потребуют еще и времени.
Поэтому в течение этого периода возможны введения графиков ограничений мощности в регионах, подвергшихся ударам. Для того, чтобы таких случаев становилось меньше, правительству нужно сосредоточиться на выполнении тех задач, которые были уже поставлены, не дожидаясь конца этого года или следующего года,
– отметил Геннадий Рябцев.
Обратите внимание! Отключение электричества в определенных регионах Украины не распространяется на всю территорию страны. Но не стоит питать надежду, что российские удары прекратятся.
В то же время эксперт Святослав Павлюк объяснил, что качество электроснабжения прежде всего определяется в соответствии с такими параметрами:
- количество отключений;
- их продолжительность.
Если речь идет о количестве отключений, то все зависит от работы ППО. А в случае продолжительности – это уже работа энергетиков. "Укрэнерго" за прошедшие годы защитили свои магистральные подстанции и трансформаторы, однако надо учесть еще и цель атак врага, потому что если ракеты или "Шахеды" в большом количестве летят только в одну точку, то такой объект просто невозможно защитить.
Важно! Ожидается, что атаки России на критические объекты инфраструктуры Украины будут продолжаться в течение всей зимы.
Что известно об атаках России?
Россия уже в шестой раз с начала октября атаковала газовую инфраструктуру. Об этом сообщили в Минэнерго.
По объектам газовой отрасли враг выпустил десятки ракет, в том числе баллистических, и сотни ударных беспилотников. Под ударом оказались исключительно гражданские объекты в нескольких областях. Есть попадания и повреждения, часть объектов временно выведены из работы,
– говорится в сообщении.
Кроме газовой инфраструктуры, враг атаковал также другие энергетические объекты.
Обратите внимание! Украинцев призывают по возможности рационально относиться к потреблению газа и электроэнергии.
Возникнут ли проблемы с водой на фоне обстрелов?
Дело в том, что отсутствие полноценного снабжения электроэнергии из-за российских обстрелов повлияет на подачу воды. Если не будет света, то насосы подкачки и подачи будут работать на дизельных генераторах.
Однако насосы будут работать в резервном режиме. Тогда и подача воды будет минимальной.
Ситуация с водоснабжением в каждом городе может быть индивидуальной.