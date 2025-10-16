Росія продовжує атакувати енергетику України напередодні опалювального сезону. Регіони країни вже зіштовхнулися з відсутністю світла.

Що буде з електроенергією в Україні?

Чи слід очікувати масштабних відключень світла, розповів експерт Геннадій Рябцев для 24 Каналу.

Рябцев сказав, що сценарії на прийдешню зиму не змінилися. Ба більше, вони в основному оптимістичні.

Геннадій Рябцев Кандидат технічних наук, директор спеціальних проєктів у Науково-технічному центрі "Психея" Річ у тім, що загальний стан енергосистеми є достатньо добрий. При цьому система працює стабільно, запаси є, а захист щільний. Втім, як і раніше, я і мої колеги зазначали, що це не виключає аварійних ситуацій, які можуть виникати після чергового обстрілу Росії.

Зокрема події, які відбулися в Чернігові, Шостці, Ніжині та інших містах України, вимагатимуть ремонту регіональних мереж. А це значить, що вимагатимуть ще й часу.

Тому впродовж цього періоду можливі запровадження графіків обмежень потужності в регіонах, що зазнали ударів. Для того, щоб таких випадків ставало менше, уряду потрібно зосередитися на виконанні тих завдань, які були вже поставлені, не чекаючи кінця цього року чи наступного року,

– зазначив Геннадій Рябцев.

Зверніть увагу! Відключення електрики в певних регіонах України не поширюється на всю територію країни. Але не варто плекати надію, що російські удари припиняться.

Водночас експерт Святослав Павлюк пояснив, що якість електропостачання насамперед визначається відповідно до таких параметрів:

кількість відключень; їхня тривалість.

Святослав Павлюк Виконавчий директор Асоціації "Енергоефективні міста Україна" Якщо йдеться про кількість відключень, то все залежить від роботи ППО. А у випадку тривалості – це вже робота енергетиків. "Укренерго" за минулі роки захистили свої магістральні підстанції та трансформатори, однак треба врахувати ще й мету атак ворога, бо якщо ракети чи "Шахеди" у великій кількості летять лише в одну точку, то такий об'єкт просто неможливо захистити.

Важливо! Очікується, що атаки Росії на критичні об'єкти інфраструктури України триватимуть впродовж всієї зими.

Що відомо про атаки Росії?

Росія вже вшосте від початку жовтня атакувала газову інфраструктуру. Про це повідомили в Міненерго.

По об’єктах газової галузі ворог випустив десятки ракет, у тому числі балістичних, та сотні ударних безпілотників. Під ударом опинилися виключно цивільні об’єкти у кількох областях. Є влучання та пошкодження, частину об’єктів тимчасово виведено з роботи,

– йдеться у повідомленні.

Окрім газової інфраструктури, ворог атакував також інші енергетичні об’єкти.

Зауважте! Українців закликають за можливості раціонально ставитися до споживання газу та електроенергії.

Чи виникнуть проблеми з водою на тлі обстрілів?