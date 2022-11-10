Как долго еще будут продолжаться отключения света

Россия намеренно лишает украинцев воды, электричества и тепла. Таким образом, страна-агрессорка пытается посеять панику среди населения. Украинские власти в связи с массовыми ударами по энергетической инфраструктуре ввели аварийные отключения света. Сколько они будут продолжаться, читайте в тексте.

В каком состоянии энергосистема Украины

Только за октябрь российскими военными совершен 51 удар по энергетической инфраструктуре Украины. По подсчетам, пострадали 40% энергосистемы Украины.

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Украина готовится к тому, что такие массовые обстрелы будут и дальше продолжаться. Для проведения стабилизационных мероприятий украинцы просят ограничить использование электроэнергии в быту. В частности, рекомендуют сократить использование электроэнергии в часы утреннего и вечернего пика (6:00-11:00 и 17:00-23:00).

Как разумно использовать энергоемкие приборы / Инфографика 24 канала

Как долго будут выключать свет

Все будет зависеть от того, продолжит ли Россия обстрелы критической инфраструктуры Украины и будут ли они точными.

Энергетики обещают возобновить нормальное энергоснабжение в течение одной-двух недель, но при условии, что не будет новых разрушений. Если разрушение объектов энергетики будет продолжаться, то отключения будут в течение всего отопительного сезона.

что относительное затишье последней недели они связывают с тем, что Россия накапливает силы для новых атак. Кроме того, Путин дал команду остановить обстрелы энергетической инфраструктуры до саммита G20.

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Что делать, чтобы пособия на энергетическом фронте

К примеру, в "Укрэнерго" объяснили, что украинцам следует не включать много приборов одновременно, а только одну лампочку и один прибор:

если работает духовка – не включаем тогда чайник, фен или утюг;

если гладим или пылесосим – не включаем электроплиту или духовку.

Кроме того, украинцам следует в случае отключения света:

подготовить высококалорийные запасы продуктов и воды при отключении света;

не забывать о павербанках;

заряжать телефон от портативного компьютера, когда они отключены от сети;

если есть газ, то приготовить еду можно легко;

готовить следует сразу на несколько суток, чтобы каждый день не использовать электроприборы. К примеру, приготовить пищу в 11 вечера на 3 – 4 дня;

рассматривать веерные отключения, как приглашение в гости. Можно собраться несколькими семьями в одной квартире и соответственно меньше использовать электроэнергию.

Как подготовиться к отсутствию света / Инфографика 24 канала