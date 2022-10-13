Укрэнерго стабилизировало ситуацию во всех областях: планируют ли аварийные отключения

Укрэнерго удалось стабилизировать электрообеспечение во всех областях. На данный момент аварийные отключения не планируются, однако, свет будут выключать по графику, если потребуется снова стабилизировать систему.

Возможны ли новые отключения

Об этом сообщил глава правления компании Владимир Кудрицкий. Он также отметил, что будут ли ограничения в дальнейшем или нет в первую очередь зависит от того, не будет ли новых обстрелов и разрушений.

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Вчера вечером в Киеве, области и всем центральном регионе не применялись диспетчерские ограничения, с 19:55 были сняты ограничения в северо-восточных областях нашего государства. В течение сегодняшнего дня ни утром, ни вечером ввод графиков аварийных отключений пока не планируется,

– отметил Кудрицкий.

Как этого удалось достичь

По его словам, этому способствовало два фактора: специалисты "Укрэнерго" и облэнерго стабилизировали энергоснабжение во всех областях Украины, а украинцы, в том числе и жители центра Украины, вечером бережно потребляли электроэнергию.

Мы продолжаем увеличивать надежность работы наших сетей. Будут ли ограничения в дальнейшем зависит прежде всего от того, не будет ли новых обстрелов и разрушений,

– отметил глава Укрэнерго.

Аварийные службы столицы работают круглые сутки в усиленном режиме. Возможные отключения электроэнергии не будут касаться объектов критической инфраструктуры: медицинских учреждений, предприятий жизнеобеспечения города.

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Коротко о веерных отключениях

10 октября в Киеве частично отключали электричество из-за поврежденной российскими обстрелами инфраструктуры. Тогда власти просили снизить нагрузку на электросети.

Киевляне и жители области откликнулись и вечером снизили потребление электроэнергии на 26,5%, чем в обычный осенний день.

Это помогло "Укрэнерго" сбалансировать энергосистему в критический момент суток.



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