Чи можливі нові відключення

Про це повідомив голова правління компанії Володимир Кудрицький. Він також зауважив, що на те, чи будуть обмеження надалі залежить насамперед від того, чи не буде нових обстрілів та руйнувань.

До теми Наші енергетики – герої, – експерт про відновлення електропостачання після атаки Росії

Вчора ввечері у Києві, області і всьому центральному регіоні не застосовувалися диспетчерські обмеження, з 19:55 були зняті обмеження у північно-східних областях нашої держави. Протягом сьогоднішнього дня ні вранці, ні ввечері введення графіків аварійних відключень поки що не планується,

– зазначив Кудрицький.

Як цього вдалось досягнути

За його словами, цьому сприяло два фактори: фахівці "Укренерго" та обленерго стабілізували енергопостачання у всіх областях України, а українці, зокрема і мешканці центру України, ввечері ощадливо споживали електроенергію.

Ми продовжуємо підвищувати надійність роботи наших мереж. Чи будуть обмеження надалі залежить насамперед від того, чи не буде нових обстрілів та руйнувань,

– зазначив очільник Укренерго.

Аварійні служби столиці працюють цілодобово в посиленому режимі. Можливі відключення електроенергії не стосуватимуться об'єктів критичної інфраструктури: медичних закладів, підприємств життєзабезпечення міста тощо.

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Коротко про віялові відключення

10 жовтня у Києві частково відключали електрику через пошкоджену російськими обстрілами інфраструктуру. Тоді влада просила зменшити навантаження на електромережі.

Кияни та жителі області відгукнулись та ввечері зменшили споживання електроенергії на 26,5%, ніж у звичайний осінній день.

Це допомогло "Укренерго" збалансувати енергосистему в найкритичніший момент доби.



Що робити, якщо зникло світло / Інфографіка 24 каналу