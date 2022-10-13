Возможны ли новые отключения

Об этом сообщил глава правления компании Владимир Кудрицкий. Он также отметил, что будут ли ограничения в дальнейшем или нет в первую очередь зависит от того, не будет ли новых обстрелов и разрушений.

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Вчера вечером в Киеве, области и всем центральном регионе не применялись диспетчерские ограничения, с 19:55 были сняты ограничения в северо-восточных областях нашего государства. В течение сегодняшнего дня ни утром, ни вечером ввод графиков аварийных отключений пока не планируется,

– отметил Кудрицкий.

Как этого удалось достичь

По его словам, этому способствовало два фактора: специалисты "Укрэнерго" и облэнерго стабилизировали энергоснабжение во всех областях Украины, а украинцы, в том числе и жители центра Украины, вечером бережно потребляли электроэнергию.

Мы продолжаем увеличивать надежность работы наших сетей. Будут ли ограничения в дальнейшем зависит прежде всего от того, не будет ли новых обстрелов и разрушений,

– отметил глава Укрэнерго.

Аварийные службы столицы работают круглые сутки в усиленном режиме. Возможные отключения электроэнергии не будут касаться объектов критической инфраструктуры: медицинских учреждений, предприятий жизнеобеспечения города.

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Коротко о веерных отключениях

10 октября в Киеве частично отключали электричество из-за поврежденной российскими обстрелами инфраструктуры. Тогда власти просили снизить нагрузку на электросети.

Киевляне и жители области откликнулись и вечером снизили потребление электроэнергии на 26,5%, чем в обычный осенний день.

Это помогло "Укрэнерго" сбалансировать энергосистему в критический момент суток.



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