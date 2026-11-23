За последние двое суток российские войска нанесли целенаправленные удары по четырем энергообъектам в Днепропетровской области, что привело к пожарам и разрушению оборудования. В результате около 353 тысяч домов остались без электроснабжения.

Что произошло в Днепровской области

За два дня враг атаковал четыре энергообъекта ДТЭК в Днепропетровской области, о чем сообщает ДТЭК.

По большинству из них враг наносил удары уже не раз. Повреждено оборудование, на нескольких объектах произошли пожары,

– добавили в сообщении.

В настоящее время обесточена значительная часть Днепра, Самары и прилегающих районов.

Важно! В Днепре, а также в Днепровском, Самаровском, Каменском и Павлоградском районах введены экстренные отключения. Это означает, что привычные графики там больше не действуют, и свет может отключиться в любой момент.

В остальных населенных пунктах области электроэнергию отключают по стабилизационным графикам по команде "Укрэнерго".

Энергетики работали всю ночь и продолжают ремонтные работы, однако из-за повреждений магистральных сетей восстановить электроснабжение всем сразу невозможно.

Обратите внимание! В первую очередь свет возвращают объектам критической инфраструктуры.

Напомним, что 22 ноября Россия уже массированно атаковала инфраструктуру Днепропетровской области. Повреждениям подверглись объекты ДТЭК Днепровские электросети.

В частности, в Одесской области наблюдается сложная ситуация со светом. Но питание критически важной инфраструктуры уже восстановлено.