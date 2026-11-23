Россия атаковала 4 объекта ДТЭК: без света остались более 300 тысяч семей
За последние двое суток российские войска нанесли целенаправленные удары по четырем энергообъектам в Днепропетровской области, что привело к пожарам и разрушению оборудования. В результате около 353 тысяч домов остались без электроснабжения.
Что произошло в Днепровской области
За два дня враг атаковал четыре энергообъекта ДТЭК в Днепропетровской области, о чем сообщает ДТЭК.
По большинству из них враг наносил удары уже не раз. Повреждено оборудование, на нескольких объектах произошли пожары,
– добавили в сообщении.
В настоящее время обесточена значительная часть Днепра, Самары и прилегающих районов.
Важно! В Днепре, а также в Днепровском, Самаровском, Каменском и Павлоградском районах введены экстренные отключения. Это означает, что привычные графики там больше не действуют, и свет может отключиться в любой момент.
В остальных населенных пунктах области электроэнергию отключают по стабилизационным графикам по команде "Укрэнерго".
Энергетики работали всю ночь и продолжают ремонтные работы, однако из-за повреждений магистральных сетей восстановить электроснабжение всем сразу невозможно.
Обратите внимание! В первую очередь свет возвращают объектам критической инфраструктуры.
Напомним, что 22 ноября Россия уже массированно атаковала инфраструктуру Днепропетровской области. Повреждениям подверглись объекты ДТЭК Днепровские электросети.
В частности, в Одесской области наблюдается сложная ситуация со светом. Но питание критически важной инфраструктуры уже восстановлено.