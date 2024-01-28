Отключение электроэнергии за долги: в Yasno рассказали, как это будет происходить

В компании объяснили, что украинцы должны рассчитаться за неуплаченные коммунальные услуги. В противном случае при наличии задолженности можно не только попасть в список должников, но и получить иск в суд.

Сколько задолжали украинцы

В частности, в Yasno рассказали, что по состоянию на конец января 2024 года жители Киева и Днепропетровской области накопили долгов на сумму более 1,2 миллиарда гривен.

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Следовательно, некоторые украинцы в скором времени начнут получать уведомления о задолженности перед поставщиком газа и электроэнергии Yasno. В настоящее время компания обслуживает более 3, 5 миллионов бытовых потребителей в Киеве, в Донецкой области и в Днепровской области.

Как будет действовать компания с должниками

Первые отключения должников компания начнет в конце января.

Для получения оплаты задолженности за электроэнергию и газ, предоставлены потребителям, компания будет выполнять такой порядок действий:

Должники получат бумажные листы, в которых они сообщат о наличии долга и о необходимости его как можно быстрее уплатить. Срок для оплаты долга – 10 дней со дня получения уведомления. Если средства не будут оплачены, то работники компании отключат предоставление коммунальных услуг.

Ключевая цель – не отключить как можно больше потребителей, а проинформировать о необходимости своевременной оплаты,

– отмечает ДТЭК.

Все больше, на должников также будут подавать в суд, возмещение за предоставленные услуги. Речь идет именно о начислении штрафов и пени.