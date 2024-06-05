Для киевлян отключения будут длиться вдвое дольше: почему так происходит
В Украине введены почасовые отключения. Для киевлян они действуют несколько дольше, чем предполагалось. Правительство готовится к внедрению новых мер, чтобы исправить ситуацию.
Почему отключения длиннее
Продолжительность отключений напрямую зависит от того, сколько объектов критической инфраструктуры размещено в городе, объяснил эксперт в энергетическом секторе Владимир Омельченко в эфире "Киев24", передает 24 Канал. В Киеве таких зданий очень много.
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Так происходит, что та методика, которая утверждена в Минэнерго, она не учитывает огромную критическую инфраструктуру, которая расположена в Киеве и работает не на киевлян, а на всю страну. Она отбирает лимиты именно у киевлян.
Омельченко уточнил, что такое количество отключений объясняется и ремонтом двух атомных блоков. По состоянию на теперь, это слишком большая потеря.
Какая ситуация сейчас в Киеве
Омельченко выразил обеспокоенность тем, что киевляне находятся без света до 10 часов. Эксперт сообщил об инициировании изменения этой ситуации. Предварительно, новое постановление должно вступить в силу с 24 июня.
Дискриминация киевлян в этих условиях очень неправильная. Киев единственное место, где вчера мы стояли на грани отключения критической инфраструктуры,
– подчеркнул Омельченко.
Согласно новому постановлению, должна урегулироваться система отключений. По словам Омельченко, нынешняя неравномерность может быть решена, благодаря:
- импорту электроэнергии;
- ремонту атомных блоков;
- увеличению количества объектов генерации.