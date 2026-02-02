"Несправедливые" графики отключений: почему одним регионам "дают света больше", чем другим
- Неравномерные отключения света в Украине вызваны повреждением инфраструктуры из-за российских обстрелов, что затрудняет передачу энергии между регионами.
- Украинские энергетики постоянно работают над восстановлением сетей, и отключения не связаны с привилегиями, а с физической возможностью доставить электроэнергию.
Сейчас в сети активно распространяется информация о якобы "несправедливых отключениях" света. Украинцы пытаются выяснить, почему одни регионы имеют меньше света, чем другие.
Почему в Украине "несправедливые" графики отключений света?
Теории о том, что "разное отношение" к жителям разных областей страны влияет на ограничение электроснабжения, не соответствует действительности, о чем пишет Центр противодействия дезинформации.
Неравномерные отключения вызваны тем, что из-за последствий российских обстрелов, нет физической возможности передавать энергию между различными частями энергосистемы. Над устранением этих последствий сейчас работают профессионалы.
В частности Министерстве энергетики отметили, что в разных регионах отключения могут длиться разное время. Причина – сеть сильно повреждена постоянными российскими атаками.
Дело в том, что электричество идет в города и регионы через конкретные линии и подстанции, которые Россия разрушает и и пытается уничтожить в течение всей полномасштабной войны. Если на каком-то направлении подстанция или линия сильно повреждены, то электричество труднее довести. Кроме того, его может быть меньше.
Тогда как в другом регионе эти элементы могут быть в лучшем состоянии. Поэтому и света будет "немного больше".
Это не о "кому-то дали больше", а о физической возможности доставить электроэнергию в конкретный регион или город,
– отметили в ЦПД.
В Центре отметили, что украинские энергетики днем и ночью, в холод и жару ремонтируют сети, подстанции, электростанции, чтобы у каждого был свет. И если в каком-то регионе света меньше, то причина – это многомесячные российские атаки, а не вопрос привилегий или отношения.
Обратите внимание! В частности система будет восстановлена, повреждения ремонтируются. Но нужно время.
В то же время в Укрэнерго отметили, что Украина не экспортирует электроэнергию в другие страны.
При действующих условиях, экспорт электроэнергии из Украины не осуществляется вообще. Сейчас все украинские электростанции работают исключительно для обеспечения потребностей внутреннего потребления.
Украинская энергосистема – часть общеевропейской, и когда энергосистемы соединены между собой, то между ними существуют технические перетоки. Это естественное явление, которое обусловлено законами физики.
Как правило, эти перетоки незначительны. Но всегда окончательный баланс близок к нулю: сколько уходит за границу – столько впоследствии и возвращается,
– объяснили в Укрэнерго.
Заметьте! По территории Украины осуществляется транзит электроэнергии из одного государства в другое, что тоже отображается как физический переток.
Что еще следует знать о ситуации в энергосистеме?
- В Украине функционирует Объединенная энергосистема Украины. Она остается целостной, но повреждения в одном регионе влияют на ситуацию с электроснабжением и в других регионах. То есть если обстрелов не было, а свет выключают, то причина во вражеских атаках на энергосистему, которая объединяет всю страну.
- В то же время есть и ответ на вопрос, почему графики часто меняются. Причиной являются погодные условия и российские обстрелы. Распоряжение об объемах и время ограничений предоставляет НЭК "Укрэнерго". А Облэнерго корректирует графики для очередей в соответствии с новыми указаниями.