Несмотря на пенсионный возраст: может ли пожилой человек открыть ФЛП в Украине

Пенсионеры в Украине могут продолжать официально работать. Они даже могут оставаться предпринимателями.

Может ли пенсионер в Украине открыть ФЛП?

То есть человек пенсионного возраста может быть ФЛП, пишет 24 Канал со ссылкой на компанию "Шатило и Партнеры".

Так, пенсионер может зарегистрироваться как физическое лицо-предприниматель (ФЛП) без ограничений. Законодательство Украины позволяет лицам пенсионного возраста заниматься предпринимательской деятельностью,

– говорится в материале.

В то же время "обычную пенсию", то есть пенсию по возрасту или пенсию за выслугу лет – не отменяют независимо от статуса ФЛП.

Однако для того, чтобы избежать проблем, эксперты советуют уточнить свой статус в Пенсионном фонде. Это следует сделать перед регистрацией ФЛП.

Влияет ли ФЛП на получение субсидии?

Регистрация ФЛП действительно может повлиять на право получения субсидии. Дело в том, что доход предпринимателя учитывается при ее назначении.

Поэтому рекомендуют знать такие основные моменты:

Если ФЛП находится на упрощенной системе, то доходом считается минимальная сумма ЕСВ, умноженная на 2. Если ФЛП на общей системе – учитывается чистая прибыль. Если после открытия ФЛП общий доход семьи превысит допустимый уровень, то субсидию могут отменить или пересмотреть ее размер.

Обратите внимание! Перед открытием ФЛП следует оценить влияние на социальные выплаты и проконсультироваться в соответствующих службах.

Должны ли пенсионеры платить налоги?

Пенсионеры в Украине должны платить налоги. Об этом сообщает адвокатское объединение "Бачинский и партнеры".

Налоговые обязательства пенсионеров, работающих, сейчас такие:

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – 18%;

военный сбор (ВС) – 5%.

Напомним! НДФЛ высчитывается из большинства доходов украинцев: премий, стипендий, выплат и тому подобное.

