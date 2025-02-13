Финансирование для ХАЭС: Зеленский рассказал, откуда возьмут деньги на новое оборудование

Хмельницкая АЭС готовится к закупке нового оборудования, необходимого для станции. Откуда будут брать на это средства и будут ли привлекать иностранные инвестиции рассказал Владимир Зеленский.

Откуда будет финансироваться закупка оборудования

Владимир Зеленский во время визита на Хмельницкую АЭС отметил, что станция привлекает значительное внимание инвесторов, в частности американских партнеров, передает 24 Канал.

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Владимир Зеленский Президент Украины Все очень заинтересованы, прежде всего американские партнеры. Мы обсуждали это еще до решения Болгарии, когда выходили на рынок и налаживали серьезные отношения. Подписали меморандум с Westinghouse.

По словам президента, проблем с финансированием не будет – то ли кредитные средства, то ли инвестиции. Зеленский также уточнил, что никто посторонний в этот процесс не вмешивается: это чисто украинская атомная энергетика, стратегическое предприятие и сеть.

Мы можем привлечь инвестора для определенной части финансирования. После подключения к европейской энергосети – это профицит, а когда мир – это хороший заработок,

– объяснил Зеленский.

Напомним, что Верховная Рада приняла законопроект, который позволяет "Энергоатому" приобрести два неиспользованных реактора ВВЭР-1000 из Болгарии. Они будут установлены на энергоблоках Хмельницкой АЭС.