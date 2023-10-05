Больше пенсий не будет: кому в ПФУ отменили выплаты
Источник:ПФУ
Некоторые пенсионеры лишатся своих пенсий. Причин для этого много, наибольшей проблемой остается идентификация документов переселенцев.
Почему отменят пенсии
Украинские пенсионеры обязаны проходить идентификацию, чтобы продолжать получать выплаты. С начала полномасштабного вторжения такая же процедура касается и ВПЛ.
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Пройти верификацию в этом году нужно успеть до 31 декабря. Если пенсионер не сможет этого сделать, ему отменят выплаты.
Как проходит процедура идентификации
Если вы хотите осуществить верификацию оффлайн, обратитесь в ближайшее отделение "Ощадбанка". С собой нужно иметь документ об удостоверении личности. При идентификации вам придется осуществить финансовую процедуру с использованием пин-кода.
Онлайн пройти верификацию можно через видеосвязь. За границей, вы можете обратиться в консульство и уполномоченное лицо засвидетельствует вашу личность.
Также не будут получать пенсию граждане, которые:
- подали заявление о временном прекращении выплат из-за пребывания за границей, речь идет о тех, кто выехал на ПМЖ;
- не пользовались выплатами в течение полугода и не производили транзакций со своих счетов;
- официально пропали без вести.
Как возобновить выплаты
Для того чтобы вернуть выплаты, вам необходимо обратиться в ПФУ. Сложности с возобновлением пенсии чаще всего возникают у лиц, выехавших из временно оккупированных территорий. Согласно действующему украинскому законодательству, пенсионные выплаты в Украине могут предоставляться тем, кто не получал российские средства.
Для того чтобы провести проверку, должен быть контакт украинской службы с Россией. Во время войны обмен информацией невозможен. Потому и происходят задержки.