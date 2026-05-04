Минус 12 тысяч рейсов и 2 миллиона мест: как война в Иране бьет по мировым авиакомпаниям

Авиакомпании сокращают количество рейсов на май. Среди причин последствия событий на Ближнем Востоке, цены на топливо и перебои с поставками ресурсов. Компании принимают меры, чтобы уменьшить расходы и обеспечить непрерывность работы в условиях кризиса.

Сколько авиарейсов сократили на май?

О том, какие последствия имеет авиация из-за войны в Иране и сколько пассажиров могут не получить места для перелетов, говорится на ресурсе Financial Times.

Издание отмечает, что на май мировые авиаперевозчики сократили 2 миллиона пассажирских мест и отменили 12 тысяч рейсов. Часть компаний также вводит использование меньших самолетов. Или же рейсы переводят на более экономные по потреблению топлива самолеты.

Основная цель таких мероприятий – сбережения авиатоплива на фоне возможного дефицита из-за перебоев в поставках. Причиной соответствующей ситуации является война на Ближнем Востоке.

С момента начала войны в Иране цены на авиатопливо выросли почти вдвое. В частности некоторые перевозчики начали увеличивать стоимость билетов, что сказывается на потребителях.

В аналитике компании Circum отмечается, что общее количество мест, которые авиакомпании предлагали в промежутке с середины до конца мая сократилось. То есть все доступные места для пассажиров на май теперь ставят 130 миллионов (предыдущий показатель – 132 миллиона).

Компании, которые сократили больше всего мест:

Turkish Airlines – потеряет более 500 тысяч возможных пассажиров;

Air China – до 500 тысяч пассажиров.

В то же время немецкая компания Lufthansa имеет первенство не только среди тех компаний, которые существенно сократили пассажирские места. Перевозчик отменил почти 4 тысячи рейсов на пятый месяц 2026 года.

Заметьте! Lufthansa сократила рейсы не только на летний период. Речь идет об отмене рейсов в 20 тысяч с мая по октябрь.

Известно также, что часть трудностей возникает на отдельных маршрутах. А вот больше всего страдает от нестабильной поставки авиапала – Азия. Это связано с тем, что Ормузский пролив, как основной путь поставки, до сих пор заблокирован.

Через в компании Japan Air уже сообщили о сокращении доходов на 1/5, ведь выросли расходы на топливо.

Что нужно знать о последствиях войны в Иране для авиасферы?

С начала атак Израиля и США на Иран, впоследствии ограничения Ормузского пролива, цены на нефть начали стремительно расти. Ведь Ближний Восток был ключевым лидером по запасам, добычи и поставок нефти.

В соответствии с ростом цен на первопродукт, производные нефтересурсы тоже начали дорожать. В частности из-за невозможности поставок путем пролива. Так, выросли цены и на авиатопливо.

И если в начале апреля эксперты на специалисты сферы говорили о дефиците авиатоплива уже в начале июня, то сейчас ситуация стала спокойнее. Например, как пишет Reuters, недавно авиакомпании Wizz Air заявила о том, что критической ситуации не будет.

Генеральный директор авиаперевозчика Йожеф Варади объяснял, что в компании спокойно относятся к неопределенности на мировом рынке авиационного топлива. В частности перевозчик не прогнозирует недостаток ресурса для самолетов, даже при условии длительного конфликта.

В то же время в комментарии для 24 Канала Богдан Долинце, авиационный эксперт, отмечал, что сокращение поставок авиапала прежде всего будет влиять на количество рейсов. То есть вероятнее всего количество перевозок сократят. В частности эксперт прогнозировал повышение тарифов и цен на билеты.

Что еще известно о ситуации с авиатопливом?

В Великобритании правительство официально разрешило авиаперевозчикам отменять и объединять рейсы. Инициатива направлена на увеличение рентабельности в сфере во время кризисной ситуации.

В то же время гендиректор Ryanair Майкл О'Лири заявил, что не стоит ожидать дефицит авиационного топлива в ближайшие месяцы. В частности он добавил, что сейчас компании менее обеспокоены. А риск поставок почти исчез – до начала/середины июня.