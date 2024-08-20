Субсидии под угрозой: за что могут лишить выплаты
20 августа 2024, 17:00Читати новину українською
В этом году контроль за выплатами субсидий значительно усилили. Следовательно, некоторым категориям украинцев могут вообще отменить выплаты.
За что могут лишить субсидии
Наибольший риск потери субсидии возникает из-за наличия долгов. Управленческим компаниям и ОСМД нужно ежемесячно сообщать Управление социальной защиты о задолженности потребителей.
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Вот еще несколько причин, по которым может быть отменена субсидия:
- Изменение места жительства, ведь льготы рассчитываются в соответствии с конкретным жильем.
- Смерть лица, которое получало субсидию.
- Ложная информация о размере дохода. Финансовый мониторинг может выявить несоответствия, например, если вы совершаете крупные покупки или имеете на депозите более 50 тысяч гривен, это может привести к потере льгот.