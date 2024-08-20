Субсидии под угрозой: за что могут лишить выплаты

20 августа 2024, 17:00
Читати новину українською
Автор: Екатерина Добровольская

В этом году контроль за выплатами субсидий значительно усилили. Следовательно, некоторым категориям украинцев могут вообще отменить выплаты.

За что могут лишить субсидии

Наибольший риск потери субсидии возникает из-за наличия долгов. Управленческим компаниям и ОСМД нужно ежемесячно сообщать Управление социальной защиты о задолженности потребителей.

Смотрите также Какие льготы имеют родители участника боевых действий в Украине

Вот еще несколько причин, по которым может быть отменена субсидия:

  1. Изменение места жительства, ведь льготы рассчитываются в соответствии с конкретным жильем.
  2. Смерть лица, которое получало субсидию.
  3. Ложная информация о размере дохода. Финансовый мониторинг может выявить несоответствия, например, если вы совершаете крупные покупки или имеете на депозите более 50 тысяч гривен, это может привести к потере льгот.
Обратите внимание! Если существует документальное подтверждение задержки выплат зарплаты или пенсии, что привело к несвоевременному внесению платежа, долг не начисляется. В таком случае есть возможность восстановить отмененную субсидию. Для этого нужно или погасить долг, или заключить соглашение о реструктуризации с поставщиком жилищно-коммунальных услуг.