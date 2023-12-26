Почему некоторые украинцы могут остаться без субсидии

Некоторые факторы могут влиять не только на размер субсидий для определенных домохозяйств, но и на сам факт получения выплат. Если хозяйство не отвечает определенным критериям, то жильцы могут остаться без дополнительных выплат.

Почему субсидию могут отменить

Субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг может быть отменена даже если она была назначена на отопительный сезон. Это может произойти, если нарушаются основные условия, по которым была предоставлена субсидия.

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Среди таких нарушений могут быть:

долг за жилищно-коммунальные услуги;

неправильно указанный размер доходов;

неправильно указанное место жительства;

большие расходы, указывающие на платежеспособность и отсутствие потребности в субсидии.

Чтобы избежать отмены субсидии, необходимо подать специальное заявление об изменениях в ПФУ. Тогда комиссия проведет проверку указанных данных согласно обращению. На это 30 календарных дней.

Основные изменения, о которых нужно сообщить ПФУ:

Смена места жительства и регистрации. Получение дополнительного дохода. Смена состава семьи. Имущественные изменения. Получение наследства. Покупка автомобиля. Быт семьи за границей на протяжении более 60 календарных дней. Совершение валютных операций на сумму более 50 тысяч гривен.

Важно помнить, что субсидия может быть отменена, даже если вы уведомите об изменениях. Ведь после этих изменений семья может не соответствовать установленным критериям получения выплат.

Как оформить субсидию

Субсидию могут получать как арендаторы, так и владельцы жилья. Для оформления субсидии следует обратиться в Пенсионный фонд Украины или воспользоваться приложением "Действие".

Для этого вам предстоит представить пакет документов, включая декларацию о доходах, заявление о нуждаемости, свидетельство на право собственности или договор аренды, а также удостоверение личности.

! Субсидия может быть упразднена, если прекращается действие договора аренды.