Чому субсидію можуть скасувати

Субсидія на оплату житлово-комунальних послуг може бути скасована, навіть якщо вона була призначена на опалювальний сезон. Це може статися, якщо порушуються основні умови, за якими була надана субсидія.

Читайте також Які зміни в отриманні субсидій чекають на українців у 2024 році

Серед таких порушень можуть бути:

борг за житлово-комунальні послуги;

неправильно вказаний розмір доходів;

неправильно вказане місце проживання;

великі витрати, що вказують на платоспроможність і відсутність потреби в субсидії.

Аби уникнути скасування субсидії, необхідно подати спеціальну заяву про зміни у ПФУ. Тоді комісія проведе перевірку вказаних даних, відповідно до звернення. На це є 30 календарних днів.

Основні зміни, про які потрібно повідомити ПФУ:

Зміна місця проживання та реєстрації. Набуття додаткового доходу. Зміна складу родини. Майнові зміни. Отримання спадщини. Покупка автомобіля. Побут родини за кордоном протягом понад 60 календарних днів. Здійснення валютних операцій на суму понад 50 тисяч гривень.

Важливо пам'ятати, що субсидія може бути скасована, навіть якщо ви повідомите про зміни. Адже після цих змін сім'я може не відповідати встановленим критеріям для отримання виплат.

Як оформити субсидію

Субсидію можуть отримувати як орендарі, так і власники житла. Для оформлення субсидії потрібно звернутися до Пенсійного фонду України або скористатися застосунком "Дія".

Для цього вам потрібно буде представити пакет документів, включаючи декларацію про доходи, заяву про потребу, свідоцтво на право власності або договір оренди, а також посвідчення особи.

Зауважте! Субсидія може бути скасована, якщо припиняється дія договору оренди.