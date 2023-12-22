Как будут начисляться субсидии

Согласно решению правительства, субсидия будет предоставляться, если расходы на коммунальные услуги превышают 15% среднемесячного общего дохода семьи до окончания военного положения и в течение месяца после его прекращения.

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На ноябрь 2023 года более 1,7 миллионов домохозяйств уже получили субсидии. Средний размер финансовой поддержки для украинских граждан на оплату коммунальных услуг составил 1,41 тысяч гривен.

Заметьте ! Для расчета субсидий на отопительный сезон 2023-2024 годов учитываются доходы за I-II кварталы 2023 года, а размер пенсионных выплат (как доход) учитывается за август 2023 года.

Предоставление субсидий осуществляется через органы Пенсионного фонда Украины (ПФУ). Однако для получения льгот не обязательно посещать соответствующие учреждения. Все необходимые процедуры можно выполнить онлайн на порталах Действие или ПФУ, заполнив соответствующие формы и прикрепив сканированные копии документов.

Как изменятся некоторые выплаты

По субсидиям и льготам на твердое топливо на зиму 2024 года, согласно решению Кабинета Министров Украины, нормативы отопления увеличились примерно в 4 раза и составляют:

• 2,23 тонны угля;

• 7,41 тонн дров.

Размер субсидии на покупку горючего исчисляется индивидуально для каждой семьи в зависимости от их доходов. Для определения размера субсидии на бытовое топливо в текущем году не нужно отдельно обращаться в ПФУ.

Важно ! Если у семьи уже была субсидия на приобретение печного топлива, новые выплаты будут автоматически перечислены. Однако получателям придется дать согласие Пенсионному фонду на обмен данными с международными партнерами.

До 1 июля 2024 г. будет представлен отчет о результатах экспериментального проекта о предоставлении дополнительной помощи гражданам для приобретения твердого печного топлива. Кроме того, будут предложены изменения в законодательство, регулирующее выплаты субсидий и льготы по этому направлению.

Для некоторых категорий граждан субсидии на отопительный период 2023-2024 годов могут быть назначены только по новому обращению. Это касается:

• тех, кто подавал заявление о прекращении субсидии и воспользовался льготой на оплату жилищно-коммунальных услуг, но желает получать субсидию на отопительный период;

• тех, у кого произошли изменения в составе зарегистрированных лиц, социальном положении и других обстоятельствах.