Когда субсидию могут отменить
В первую очередь потерять субсидию могут те граждане Украины, которые имеют задолженность. В частности, если задолженность возникла в течение 3 месяцев и превышает сумму в 680 гривен.
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Если задолженность не погасить, то Пенсионный фонд е назначает субсидию. Ее восстановление возможно только после погашения долга, или когда гражданин заключит договор о реструктуризации.
Кроме того, основанием для отмены субсидии может стать:
- Смена места жительства, ведь расчет льгот происходит в соответствии с конкретно определенным жильем.
- Смерть лица, которому предоставлялись льготы.
- Если был указан ложный размер дохода. Это может определить финмониторинг.
- Приобретение земельного участка, квартиры (дома), транспортного средства, строительных материалов, других товаров долгосрочного потребления или оплаты услуг на сумму, превышающую 50 тысяч гривен.
Кому еще могут отказать в субсидии
В некоторых случаях в предоставлении субсидии отказывают при наличии следующих факторов:
- если есть совершеннолетний член семьи, нигде не учится и не работает;
- если площадь квартиры — более 130 квадратных метров, а дома — более 230 квадратных метров;
- если есть автомобиль, выпущенный менее пяти лет назад, или два и более автомобилей, выпущенных менее 15 лет назад, однако требование не касается мопедов и велосипедов;
- если есть депозит в размере более 100 тысяч гривен;
- если не вернули лишние денежные средства, полученные по субсидии;
- если кто-то из членов домохозяйства имеет долг по алиментам три месяца и больше.
Как оформить субсидию: пошаговая инструкция
Чтобы оформить заявление на льготы, нужно обратиться в Управление социальной защиты в вашем регионе:
- составьте заявление по специальному образцом ;
- заполните справку о доходах, учитывая прибыль всей семьи. Пример здесь ;
- дополните заявление дополнительными справками о льготах, если таковые у вас есть.
Субсидию можно легко оформить онлайн — в приложении "Действие" или на сайте Пенсионного фонда.
Как оформить субсидию через "Действие":
- выберите раздел "Услуги" и перейдите в пункт "Заявление о субсидии".
- заполните все поля и обязательно проверьте верность данных введенных автоматически.
- выберите на какие именно ЖКУ вам необходима субсидия.
- задекларируйте все свое имущество и укажите технические особенности домохозяйства.