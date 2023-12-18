Коли субсидію можуть скасувати

Насамперед втратити субсидію можуть ті громадяни України, які мають заборгованість. Зокрема, якщо заборгованість виникла впродовж 3 місяців і перевищує суму в розмірі 680 гривень.

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Якщо заборгованість не погасити, то Пенсійний фонд не призначає субсидію. Її відновлення можливе лише після погашення боргу, або ж коли громадянин укладе договір про реструктуризацію.

Зверніть увагу! Управлінським компаніям та ОСББ необхідно щомісяця повідомляти Управління соціального захисту про наявність заборгованості серед споживачів.

Крім того, підставою для скасування субсидії може стати:

Зміна місця проживання, адже розрахунок пільг відбувається відповідно до конкретно визначеного житла. Смерть особи, якій надавалися пільги. Якщо було вказано неправдивий розмір доходу. Це може визначити фінмоніторинг. Придбання земельної ділянки, квартири (будинку), транспортного засобу, будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку або оплати послуг на суму, що перевищує 50 тисяч гривень.

Кому ще можуть відмовити у субсидії

У деяких випадках у наданні субсидії відмовляють за наявності таких факторів:

якщо є повнолітній член родини, ніде не навчається і не працює;

якщо площа квартира — більш як 130 квадратних метрів, а будинку — більш як 230 квадратних метрів;

якщо є автомобіль, випущений менш як п'ять років тому, або два і більше авто, випущених менше як 15 років тому, однак вимога не стосується мопедів та велосипедів;

якщо є депозит розміром більш як 100 тисяч гривень;

якщо не повернули зайві кошти, отримані по субсидії;

якщо хтось з членів домогосподарства має борг за аліментами три місяці і більше.

Нагадаємо! Субсидію можуть отримати громадяни, у яких комунальні платежі складають понад 15% доходу сім'ї. Порядок надання субсидій визначається низкою постанов Кабінету Міністрів України. При цьому будуть зважати на сукупний дохід усіх членів родини, житлову площу та наявність боргів за комуналку.

Як оформити субсидію: покрокова інструкція

Щоб оформити заяву на пільги, потрібно звернутися я в Управління соціального захисту у вашому регіоні:

складіть заяву за спеціальним зразком;

заповніть довідку про доходи, враховуючи прибуток усієї сім'ї. Приклад тут;

доповніть заяву додатковими довідками про пільги, якщо такі у вас присутні.

Субсидію також можна легко оформити онлайн — у застосунку "Дія" або на сайті Пенсійного фонду.

Як оформити субсидію через "Дію":

оберіть розділ "Послуги" та перейдіть у пункт "Заява на субсидію".

заповніть усі поля і, обов'язково, перевірте вірність даних введених автоматично.

оберіть на які саме ЖКП вам необхідна субсидія.

задекларуйте усе своє майно і вкажіть технічні особливості домогосподарства.

Зверніть увагу! При зміні складу домогосподарства протягом 30 днів потрібно поінформувати орган соціального захисту населення і знову подати заяву та декларацію.