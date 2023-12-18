Коли субсидію можуть скасувати
Насамперед втратити субсидію можуть ті громадяни України, які мають заборгованість. Зокрема, якщо заборгованість виникла впродовж 3 місяців і перевищує суму в розмірі 680 гривень.
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Якщо заборгованість не погасити, то Пенсійний фонд не призначає субсидію. Її відновлення можливе лише після погашення боргу, або ж коли громадянин укладе договір про реструктуризацію.
Крім того, підставою для скасування субсидії може стати:
- Зміна місця проживання, адже розрахунок пільг відбувається відповідно до конкретно визначеного житла.
- Смерть особи, якій надавалися пільги.
- Якщо було вказано неправдивий розмір доходу. Це може визначити фінмоніторинг.
- Придбання земельної ділянки, квартири (будинку), транспортного засобу, будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку або оплати послуг на суму, що перевищує 50 тисяч гривень.
Кому ще можуть відмовити у субсидії
У деяких випадках у наданні субсидії відмовляють за наявності таких факторів:
- якщо є повнолітній член родини, ніде не навчається і не працює;
- якщо площа квартира — більш як 130 квадратних метрів, а будинку — більш як 230 квадратних метрів;
- якщо є автомобіль, випущений менш як п'ять років тому, або два і більше авто, випущених менше як 15 років тому, однак вимога не стосується мопедів та велосипедів;
- якщо є депозит розміром більш як 100 тисяч гривень;
- якщо не повернули зайві кошти, отримані по субсидії;
- якщо хтось з членів домогосподарства має борг за аліментами три місяці і більше.
Як оформити субсидію: покрокова інструкція
Щоб оформити заяву на пільги, потрібно звернутися я в Управління соціального захисту у вашому регіоні:
- складіть заяву за спеціальним зразком;
- заповніть довідку про доходи, враховуючи прибуток усієї сім'ї. Приклад тут;
- доповніть заяву додатковими довідками про пільги, якщо такі у вас присутні.
Субсидію також можна легко оформити онлайн — у застосунку "Дія" або на сайті Пенсійного фонду.
Як оформити субсидію через "Дію":
- оберіть розділ "Послуги" та перейдіть у пункт "Заява на субсидію".
- заповніть усі поля і, обов'язково, перевірте вірність даних введених автоматично.
- оберіть на які саме ЖКП вам необхідна субсидія.
- задекларуйте усе своє майно і вкажіть технічні особливості домогосподарства.