Почему вам отменят субсидию в декабре: в ПФУ назвали причины
Источник:ПФУ
Несмотря на то, что обычно субсидия назначается на сезон, ее все равно могут отменить. На такое решение оказывают влияние вновь открывшиеся обстоятельства.
Кому в декабре отменят субсидию
Субсидия частично покрывает платежки. Ее можно получить как на все ЖКУ, так и отдельные услуги.
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Размер субсидий также определяется индивидуально. Поскольку на это влияет коммуналка отдельно взятого домохозяйства.
Аудит предоставленных субсидий проходит постоянно. Это нужно для того, чтобы эффективно использовать бюджетный ресурс. В частности, в 2023 году такие расходы составляют 37,9 миллиарда гривен.
Почему могут отменить субсидию?
- умер получатель субсидии (заявитель);
- комиссия обнаружила скрытый доход в семье;
- изменение в составе семьи;
- долги по ЖКУ превысили 680 гривен;
- семья приобрела авто, которому менее 5 лет;
- в семье есть депозит более 100 тысяч гривен;
- получатель субсидии приобрел банковские металлы или валюту более чем на 100 тысяч гривен.
Как оформить субсидию
Подать заявление на получение субсидии можно онлайн и офлайн. Для этого следует обратиться в ПФУ или воспользоваться сервисом услуг в приложении Дия.
Для подачи заявления необходимо предоставить следующие документы:
- само заявление;
- декларация про доходы;
- свидетельство о праве собственности на жилье или договор аренды.