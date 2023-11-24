Почему вам отменят субсидию в декабре: в ПФУ назвали причины

Несмотря на то, что обычно субсидия назначается на сезон, ее все равно могут отменить. На такое решение оказывают влияние вновь открывшиеся обстоятельства.

Кому в декабре отменят субсидию

Субсидия частично покрывает платежки. Ее можно получить как на все ЖКУ, так и отдельные услуги.

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Размер субсидий также определяется индивидуально. Поскольку на это влияет коммуналка отдельно взятого домохозяйства.

Аудит предоставленных субсидий проходит постоянно. Это нужно для того, чтобы эффективно использовать бюджетный ресурс. В частности, в 2023 году такие расходы составляют 37,9 миллиарда гривен.

Почему могут отменить субсидию?

умер получатель субсидии (заявитель);

комиссия обнаружила скрытый доход в семье;

изменение в составе семьи;

долги по ЖКУ превысили 680 гривен;

семья приобрела авто, которому менее 5 лет;

в семье есть депозит более 100 тысяч гривен;

получатель субсидии приобрел банковские металлы или валюту более чем на 100 тысяч гривен.

Как оформить субсидию

Подать заявление на получение субсидии можно онлайн и офлайн. Для этого следует обратиться в ПФУ или воспользоваться сервисом услуг в приложении Дия.

Для подачи заявления необходимо предоставить следующие документы:

само заявление;

декларация про доходы;

свидетельство о праве собственности на жилье или договор аренды.

ВПЛ могут получить субсидию без указания места жительства.