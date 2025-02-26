Стали болезненными для Путина, – кандидат в президенты Польши об отмене санкций против России

Кандидат в президенты Польши высказался об отмене санкций против России. Планирует ли это делать Европа в ближайшее время, читайте дальше.

Отменят ли санкции против России

Кандидат в президенты Польши от Гражданской Коалиции Рафал Тшасковский заявил, что Европа не должна отменять санкции против России. По его мнению, ограничения до сих пор являются эффективными. Об этом действующий мэр Варшавы заявил во время пресс-конференции, передает корреспондентка 24 Канала.

Читайте также Трамп озвучил новую сумму соглашения между США и Украиной

По словам Тшасковского, президент России понимает только язык силы, поэтому сейчас снимать ограничения было бы неуместно.

Сейчас точно не время для ослабления санкций против России. Европейский Союз только что принял очередной пакет санкций. Мы должны быть последовательными. Не может быть так, что Путин не понесет никаких последствий за эту агрессию,

– сказал мэр Варшавы.

Кандидат в президенты считает, что Путин только "будет поощрять дальнейшую агрессию, если не столкнется с последствиями". С другой стороны, это может иметь негативный пример для других диктаторов.

Все конкуренты Европы и Соединенных Штатов будут считать, что такое поведение себя оправдывает. И, кроме того, что санкции, к сожалению, иногда обходили, кроме того, что санкции, возможно, не были настолько эффективными, как нам хотелось бы, они, однако, были и остаются эффективными. И было бы ошибкой, по моему мнению, ослаблять санкции именно в тот момент, когда они действительно начинают быть очень болезненными для путинского режима,

– сказал Рафал Тшасковский.

Он добавил, что позиция ЕС четкая по этому поводу. Европейские партнеры также будут призывать и США придерживаться той же линии.