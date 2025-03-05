Продержались недолго: как могут измениться пошлины от Трампа для Канады и Мексики
Администрация Трампа может объявить о снижении тарифов на товары из Канады и Мексики. Предположительно, соответствующее объявление будет сделано уже в эту среду.
Почему могут снизиться пошлины для Канады и Мексики
Министр торговли США Говард Лутник говорит, что Трамп может отреагировать на просьбу Канады и Мексики о снижении тарифов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Fox Business.
Читайте также Американцы могут остаться без света: Канада отреагировала на новые пошлины
И мексиканцы, и канадцы сегодня целый день говорили со мной по телефону, пытаясь показать, что они станут лучше.
Лутник не сказал какие именно изменения могут быть внедрены. Единственное, что он уточнил – полной отмены пошлин ожидать не стоит.
Слова Лутника это первый публичный сигнал от администрации Трампа, относительно негативных последствий введенных пошлин.
Напомним! С 4 марта, по решению Трампа, были введены 25% тарифы на товары из Канады и Мексики.