Продержались недолго: как могут измениться пошлины от Трампа для Канады и Мексики

Администрация Трампа может объявить о снижении тарифов на товары из Канады и Мексики. Предположительно, соответствующее объявление будет сделано уже в эту среду.

Почему могут снизиться пошлины для Канады и Мексики

Министр торговли США Говард Лутник говорит, что Трамп может отреагировать на просьбу Канады и Мексики о снижении тарифов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Fox Business.

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Говард Лутник Министр торговли Соединенных Штатов Америки И мексиканцы, и канадцы сегодня целый день говорили со мной по телефону, пытаясь показать, что они станут лучше.

Лутник не сказал какие именно изменения могут быть внедрены. Единственное, что он уточнил – полной отмены пошлин ожидать не стоит.

Слова Лутника это первый публичный сигнал от администрации Трампа, относительно негативных последствий введенных пошлин.

Напомним! С 4 марта, по решению Трампа, были введены 25% тарифы на товары из Канады и Мексики.