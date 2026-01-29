Схема на 14 миллиардов: Казахстан обвиняет Москву в отмывании денег

В Казахстане считают, что Россия использует банковскую систему страны для отмывания денег. В частности, через один из казахстанских банков вывела около 14 миллиардов долларов.

В чем Казахстан обвиняет Россию?

Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совещании по борьбе с финансовыми преступлениями, передает 24 Канал со ссылкой на российское издание The Moscow Times.

По словам президента, банк "прокачал" через себя более 7 триллионов тенге, что составляет почти 14 миллиардов долларов. Токаев подчеркнул, что деньги пришли из "соседней страны", прямо намекая на Россию.

С точки зрения закона, экономики и даже политики это, по моему мнению, возмутительный факт. К сожалению, подобных случаев, связанных с мошенническими финансовыми схемами, до сих пор немало,

– отметил президент Казахстана.

Как пишет издание, в схеме могли быть привлечены посредники. Они помогали россиянам получить индивидуальные идентификационные номера (ИНН) и открыть счета в банке.

Стоит знать! Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана ранее сообщило, что в 2024 году более 90% владельцев банковских карт, через которые отмывали преступные доходы, не были гражданами страны.

Почему ужесточают контроль за операциями россиян?

Заявление Токаева прозвучало на фоне ужесточения контроля за финансовыми операциями в Казахстане. С сентября 2025 года банки страны начали уделять больше внимания картам, которые россияне оформляли дистанционно. По информации СМИ, некоторым клиентам даже сообщили о расследовании в отношении их счетов.

Недавно также банки Армении и Сербии начали блокировать счета россиян, сообщили в Службе внешней разведки Украины.

Сложности возникали после того, как в начале декабря Евросоюз включил Россию в черный список с высоким риском отмывания и обналичивания денег,

– объяснили в разведке.

Проверку транзакций россиян также проводят:

Оман;

Узбекистан.

Проверяют как физических, так и юридических лиц, которые имеют связь с Россией.

Заметьте! Крупные банки в Европе давно начали отказываться принимать платежи из России. Они вводят ограничения для клиентов, которые могут быть связаны с ней, и тщательно проверяют происхождение средств.

Какое решение принял Евросоюз?