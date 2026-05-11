Россия может потерять европейский проект: его стоимость составляет миллиарды долларов

Росатом может потерять проект в Европе почти на 15 миллиардов долларов. Дело в том, что власти Венгрии пересмотрят финансирование и реализацию расширения АЭС "Пакш".

Что может потерять Россия в Европе?

Об этом заявил кандидат на должность министра экономики и энергетики Иштван Капитани, о чем пишет российское СМИ "The Moscow Times".

Во времена правительства Виктора Орбана, Венгрия в 2014 году без проведения тендера заключила контракт с одним из предприятий "Росатома" на строительство двух новых энергоблоков. В феврале 2026 года российская компания наконец начала их строительство.

Проект стоимостью 12,5 миллиарда евро (14,7 миллиарда долларов) по расширению АЭС с мощностью 2 гигаватта "Пакш" двумя российскими реакторами ВВЭР был без тендера передан в 2014 году российской государственной ядерной корпорации "Росатом" и задержался на годы,

– пишет Reuters.

Как отметили в материале, политические обозреватели часто называли этот проект одним из главных примеров тесных связей между Будапештом и Москвой во времена бывшего премьер-министра. Но новое правительство пообещало это изменить в рамках курса на восстановление отношений с ЕС.

Нам нужна прозрачная ядерная стратегия,

– заявил Иштван Капитаны во время парламентских слушаний.

Он сказал, что следует пересмотреть финансирование и расходы на "Пакш-2" (проект расширения), а также условия его реализации. Это засекреченные контракты, которые нужно изучить.

Петер Мадьяр, который в субботу принял присягу как премьер-министр, в прошлом месяце заявил, что стоимость проекта была завышена. Но в "Росатоме" ответили, что готовы обосновать цену.

Что известно об АЭС?

Как пишет российское медиа, единственная в Венгрии АЭС возле города Пакш (это примерно в 100 километрах от столицы) была построена в 1970 – 1980-х годах. На ней работают четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-440.

Проект "Пакш-2" предусматривает строительство двух новых блоков с реакторами ВВЭР-1200 (№5 и №6) общей мощностью 2,4 гигаватта. После длительных задержек "Росатом! сообщил, что начал заливку "первого слоя бетона" в фундамент здания реактора для энергоблока №5.

Обратите внимание! В ноябре 2025 года Соединенные Штаты выдали генеральную лицензию, связанную с Россией, которая позволяет осуществление определенных операций по проекту гражданской атомной электростанции "Пакш-2" в Венгрии. Об этом писали в Reuters.

Лицензия предусматривает исключения из санкций США по этому проекту. Она позволяет проводить операции, связанные с проектом атомной электростанции, с участием некоторых российских банков, в частности Газпромбанка, ВТБ Банка и Центрального банка России.

Это решение было принято после того, как в этом месяце Венгрия подписала с Соединенными Штатами соглашение о сотрудничестве в сфере ядерной энергетики во время встречи президента Дональда Трампа с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном,

– говорится в тексте.

Согласно договору, Венгрия будет покупать американское ядерное топливо и американские технологии для хранения отработанного топлива на действующей АЭС "Пакш-1".

Что еще стоит знать о действующей ситуации?

Напомним, что в апреле текущего года лидер оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр победил Виктора Орбана на выборах в Венгрии.

А уже 9 мая Петер Мадьяр принял присягу как новый премьер-министр Венгрии. Таким образом, завершилось 16-летнее правление Виктора Орбана.

Политолог Игорь Рейтерович считает, что дружить Венгрия и Россия вряд ли будут. Особенно после того, как "работали против него (против Петра Мадьяра – 24 Канал), натравливали ботофермы и распространяли "грязную" информацию".

Эксперт добавил, что если Мадьяру удастся закрепиться, а Орбан вылетит из политики, то россияне попытаются сохранить минимальные экономические связи уже с ним. Поскольку они выгодны обеим сторонам.