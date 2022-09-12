Газ, электричество или дрова: как выгоднее всего отапливать дом зимой

Отапливаемый сезон уже на носу, и многие украинцы пытаются определить, какое отопление этой непростой зимой будет самым оптимальным. Мнения экспертов по этому поводу отличаются.

24 канал спросил экспертов, что, по их мнению, выгоднее всего использовать для отопления собственного жилья.

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Что сейчас выгоднее всего для населения

Как рассказывает Алексей Корчмит, глава Украинской ассоциации Энергосервисных компаний, для украинцев выгоднее то, что дешевле всего и что есть на данный момент.

Алексей Корчмит Глава Украинской ассоциации Энергосервисных компаний Государство создало искусственную ситуацию, когда заморозило цены на газ. Я не сторонник такой ситуации, потому что это отбрасывает желание менять источник отопления. Если сегодня нам действительно не хватает газа и мы должны искать другие источники отопления, то есть электричество, дрова, уголь и прочее, то мы не должны замораживать цены на газ и делать так, чтобы и дальше было выгодно потреблять газ, потому что он искусственно дешевый. С точки зрения сегодняшней ситуации, население будет идти по пути, на который его подталкивает правительство.

Уголь, дрова, паллеты и электричество

Юрий Корольчук, эксперт Института энергетических стратегий, рассказал, что в Украине лишь незначительный процент людей пользуется углем.

Уголь

Юрий Корольчук Эксперт Института энергетических стратегий Уголь сейчас практически не используется населением в целях отопления. Он в основном был на Донбассе, то есть в Донецкой и Луганской областях.

По словам эксперта, во-первых, с углем будут возникать проблемы с доставкой и поиском качественного продукта. Во-вторых, нужно, чтобы и фракция угля была соответствующая, то есть чтобы он был измельчен, а не большими кусками. В-третьих, уголь сейчас достаточно дорогостоящий. А кроме этого необходимо подумать и о том, куда жители будут складывать золу, то есть пепел от угля.

Дрова

Газ – это как индикатор. Если цена газа выросла, то соответственно растет цена на дрова. А дрова – это один из самых дорогих видов топлива сегодня. То есть позволить себе это могут люди, имеющие дополнительные средства, а также проживающие в частном доме с твердотопливным котлом,

– подчеркивает Юрий Корольчук.

Торф также не вариант, потому что его слишком мало, чтобы закрыть потребности всего населения. Его могут использовать только северные области Украины – это Черниговская, Житомирская, Ровненская и немного Сумской области.

Паллеты

– это специально переработанное дерево. Дерево высушивают и делают из него небольшие продолговатые части, имеющие большую калорийность, чем дерево или уголь.

Собеседник говорит, что паллеты – это самый дорогой вид топлива. Кроме этого, современные котлы, к которым присоединены специальные небольшие бункеры, могут выдержать до 300 – 500 килограммов паллет за один раз, и этого ресурса хватает до 5 – 6 дней непрерывного отопления. Но такой котел стоит около 4 тысяч долларов.

Электроэнергия

Электроэнергия выходит дороже, чем газ. Следовательно, электрический котел стоит около 24 тысяч гривен. Подключение обходится в такую же цену. То есть, в общем, людям нужно потратить на него до 50 тысяч гривен. Плюс, для этого нужно поставить в доме двухзонный счетчик, который будет стоить также немало денег.

А что с газом

Мнения экспертов в отношении отопления домов газом отличаются. По словам Алексея Корчмита, газа может не хватать. И его может не хватать на уровне 2 – 3 миллиарда кубов в год.

Я считаю, что государству нужно максимально стимулировать переход населения, проживающего в частном секторе, потому что ситуация в многоквартирных домах совсем другая – там нельзя сменить основной источник отопления на другие источники отопления. Итак, это дрова, уголь, торф, паллеты и все остальное. И таким образом пройти зиму,

– отмечает эксперт.

Для этого государство должно было создать программу, которая бы стимулировала население к закупке соответствующих котлов и установке их. Как это было раньше, когда программа позволяла возмещать до 20%, а иногда и до 40% при установке котлов на другие виды топлива, чем природный газ.

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Сейчас такой программы нет, и получается, что населению не предоставили никаких стимулов и механизмов возмещения на установку оборудования, которое позволило бы перейти на другой вид топлива. Также не предоставили стимулирования на утепление дома. Потому что вопрос не только в источнике отопления, но и в количестве потребления вида энергии, то есть, если мы утеплим дом: а это стены, замена окон, утепление чердака, замена радиатора, то сможем снизить потребление тепла до 50%. Это очень существенно при нехватке природного газа в стране.

потому что там заменить источник отопления тяжело. Можно условно использовать только кондиционеры на отопление, но если это не минусовая температура или электрообогреватели, которые не рассчитаны на отопление всей квартиры. Поэтому в многоквартирных домах будет

Юрий Корольчук считает, что газ – самый оптимальный и эффективный вариант сейчас. Кроме этого, для экономии дома можно поставить терморегулятор и выставить температуру. Все же другие виды топлива сейчас дорогие и нуждаются в котлах с дополнительным обслуживанием.

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