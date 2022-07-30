Старт отопительного сезона: в правительстве указали минимальный уровень температуры в домах

В Украине отопительный сезон традиционно может стартовать с 15 октября с учетом погодных условий. Уже известно, какой минимальный уровень тепла в домах должен быть в тяжелом зимнем сезоне 2022 – 2023 годов.

Накануне премьер Денис Шмыгаль рассказал, что правительство готовится к нескольким сценариям отопительного сезона. А детали необходимого температурного режима озвучил Министр развития общин и территорий Алексей Чернышев во время поездки в Винницу 30 июля. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на его брифинг.

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Какую температуру будут обеспечивать

Этот отопительный сезон действительно будет трудным для Украины и всей Европы. Потому министр призвал сделать все возможное для утепления своего жилья. В то же время правительство не планирует уменьшать нормативные показатели температуры в домах. Поэтому повсюду отоплением будут обеспечивать как минимум до уровня 18 градусов.

Этот отопительный сезон – как военная операция. Должны сконцентрироваться, где возможно – экономить. Мы должны бережно относиться к каждому градусу, к каждой гигакалории,

– сказал Чернышев.

Он объяснил, что следует всюду, где это возможно, провести личные бытовые роботы по утеплению. Речь в частности об окнах, дверях и крышах.

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