Отопительный сезон 2023-2024: как рассчитать размер будущей субсидии

Вот-вот наступит отопительный сезон и все больше украинцев начнут обращаться в ПФУ за субсидиями. В регуляторе объяснили, как можно рассчитать размер будущих выплат.

Как вычислить предстоящую субсидию

Размер будущей субсидии определяется благодаря делению совокупного дохода всех членов домохозяйства за два квартала на количество месяцев, за которые учитываются доходы. Можно пользоваться таковой формулой – Ро = Кд/Кг x Рг.

Читайте также Социальные выплаты для украинцев возрастут: какие суммы приняты в Бюджете-2024

Вот как расшифровываются значения:

Ро – доля платы за услуги;

Кд – коэффициент дохода домохозяйства (соотношение размера среднемесячного совокупного дохода домохозяйства в расчете на одного человека в месяц);

Кг – базовый коэффициент дохода для назначения субсидии (два прожиточных минимума на одного человека);

Рг – базовая норма платы за услугу (15% среднемесячного совокупного дохода домохозяйства).

Почему могут отменить субсидию

Если среднемесячный доход семьи составляет 14 600 гривен, тогда от коммуналки 2 859,35 грн отнимаем 1 543,22 грн (это 14 600 умножен на 10,57% - обязательный процент платежа за жилищно-коммунальные услуги). В результате получаем размер субсидии 1316,13 гривны.

Субсидию могут отменить, если окажется, что семья вполне способна покрывать свои расходы на коммунальные услуги самостоятельно. К наиболее распространенным причинам лишения выплат относятся:

смерть заявителя – основного получателя субсидии;

смена места жительства или состава семьи;

выявление уполномоченными органами скрытого дохода заявителя.

Чтобы не иметь проблем с назначением помощи от государства, следует обратиться в ПФУ с заявлением об изменениях и вам автоматически продолжат предоставление льгот. Очень желательно это сделать в течение 30 дней.