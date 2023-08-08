Ремонты продолжаются: Шмигаль рассказал о готовности к отопительному сезону
Источник:Денис Шмигаль
Премьер-министр Украины Денис Шмигаль рассказал, что в настоящее время продолжаются работы по ремонту энергетических структур страны. В частности, речь идет об атомных электростанциях, тепловой и гидрогенерации, а также электросетях.
Готова ли Украина к отопительному сезону
По словам премьер-министра Украины, часть работ по восстановлению энергосистемы Украины уже выполнена.
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Энергетики в разгар лета продолжают подготовку к зиме. Мы не собираемся умалять угрозы, риски и вызовы отопительного сезона. Но граждане должны знать реальное положение дел.
Он выделил следующие результаты:
- атомные блоки – отремонтированы пять, в ремонте еще четыре;
- ТЭС – 24 энергоблока (62%) отремонтированы и находятся в ремонте;
- ТЭЦ – отремонтировано 70%, еще 30% сейчас в ремонте;
- гидроэлектростанции – отремонтировано и в ремонте 32 гидроагрегата.
Он добавил, что "Укрэнерго" почти на 80% отремонтировало магистральные сети. То есть высоковольтные подстанции уже восстановлены до уровня довоенного положения. Также формируется многоуровневая защита энергетических объектов.
Что делать, если исчезнет отопление
До зимы стоит готовиться заранее и изменить окна на пластиковые, которые лучше держат тепло в помещении. Если такой возможности нет, вам понадобятся некоторые лайфхаки.
Что делать, если отопление исчезнет:
- пластиковые окна можно отрегулировать на плотное зимнее закрывание;
- постелите ковры;
- обновите при необходимости монтажную пену и силикон на окнах;
- впускайте солнечные лучи в дом, не закрывайтесь шторами;
- обустройте фольговой изоляцией ниши, где есть батареи;
- приобретите дополнительный источник тепла (УФО, электробатарея);
- купите баллоны с газом и туристические горелки;
- пользуйтесь грелкой.