Специальный экран и шторы: в "Нафтогазе" дали советы, как сэкономить тепло зимой

Во время отопительного сезона почти у всех украинцев растет плата за коммунальные услуги. Однако в "Нафтогазе" рассказали, как сохранить тепло дома и свои средства в кошельке.

Как сохранить тепло дома

По мнению специалистов "Нафтогаза", есть способ сэкономить 20% тепла в помещении и при этом сократить расходы на отопление – нужно установить теплоотражающий экран за батареями.

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Еще один простой и недорогой способ уменьшить теплопотери в доме и повысить его энергоэффективность – наклеить отражающий экран за батареей. Это увеличит теплоотдачу ваших отопительных радиаторов на 20% и повысит температуру дома примерно на 1 – 2 градуса. Дело в том, что батареи излучают тепло равномерно: как в помещение, так и во внешнюю стену на улицу. Фольгированный теплоотражающий экран поможет максимально исключить эти потери благодаря своим свойствам,

– объяснили в компании.

Они добавили, что наклеить теплоотражающий экран на стену можно без помощи специалистов не тратя на это много времени.

Помните, что шторы, мебель и другие предметы, которые перекрывают батареи, препятствуют распространению тепла в доме. Это касается и пыли, и грязи, которая собирается на поверхности радиаторов,

– подытожили в "Нафтогазе".

Увеличатся ли тарифы на газ до конца 2023 года

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев рассказал, что не только до конца 2023 года, но и до завершения отопительного сезона, тарифы на газ не поднимутся.

Алексей Чернышев Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" В этот отопительный сезон цены будут стабильными. Второе – на самом деле реформа и введение рынка энергии в Украине неизбежна, это произойдет рано или поздно.

Он добавил, что международные партнеры продолжают настаивать на либерализации стоимости газа. Несмотря на это, волноваться не стоит, ведь такие изменения возможны только при соответствующем решении правительства.