Отопительный сезон 2023 года может начаться раньше: в какие дать украинцам дадут тепло

После жаркого сентября наступили октябрьские холода, а это значит, что скоро начнется отопительный сезон. В некоторых городах уже начали нагревать соцпомещения.

Когда начнется отопительный сезон

Из-за того, что начало осени этого года было очень жарким, начало отопительного сезона могут сместить. Следует напомнить, что этот процесс может длиться несколько дней, потому что решение о "включении батарей" принимается на уровне местных властей.

Читайте также Только три категории населения: кто может платить за газ меньше

Обычно отопительный сезон в Украине стартует 15 –16 октября, однако, на решение властей также влияет и температура воздуха на улице. Чтобы в домах украинцев дали отопление нужно, чтобы среднесуточная температура была ниже +8 градусов по Цельсию не менее 3 суток.

Так что в случае резкого похолодания сезон может начаться и раньше, однако сначала всегда включают школы, детские сады и медицинские учреждения, а уже потом дома. Например, в Киеве уже начали подключать к теплу объекты социальной инфраструктуры.

Виталий Кличко Городской голова Киева Что касается коммунальной сферы, жилых домов - мы ориентируемся на погоду, чтобы рационально тратить тепло. Когда трое суток среднесуточная температура будет опускаться ниже +8 градусов с последующим прогнозом на похолодание, начнем подключать и коммунальные здания. Тогда же – по их заявкам – и дома ОСМД, ЖСК, ведомственные.

К слову обычно отопительный сезон длится до середины апреля, но четких дат так же нет. Он завершается, когда среднесуточная температура держится выше +8 градусов по Цельсию трое суток.

Повысят ли цены на газ

Татьяна Бойко рассказала 24 Каналу, что сейчас нужно сосредоточиться на либерализации рынков газа, электроэнергии и так далее. Она так считает, потому что сейчас у нас ручное регулирование цен.

Татьяна Бойко Координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ гражданской сети "Опора" Я соглашаюсь с американскими рекомендациями по тарифам. Более того, процесс либерализации рынка в Украине уже происходил, впрочем, недолго.

До конца отопительного сезона ждать повышения стоимости газа или других коммунальных услуг не нужно. Например в Нафтегазе заявили, что цена и дальше будет 7,96 гривны за кубометр.

Алексей Чернышев Руководитель Группы Нафтогаз Цена на газ для бытовых клиентов остается неизменной. Это решение было принято с учетом военного положения и экономической ситуации в Украине. При всей сложности ситуации мы продолжим держать цену топлива для наших граждан на довоенном уровне.

Нафтогаз обслуживает более 12,4 миллионов украинских домохозяйств. Все эти люди получают услуги компании по тарифу "Фиксованный", который будет действовать до 1 мая 2024 года, так что цены меняться не будут.