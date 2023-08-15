Зима будет тяжелой: как к этому подготовиться

Этой зимой украинцы будут со значительно меньшим запасом прочности мощностей после массовых ракетных обстрелов. Следовательно, подготовка к отопительному сезону, который может быть еще хуже прошлогоднего, должна стартовать еще летом.

Подготовка к нынешней зиме

Как рассказала 24 каналу эксперт Елена Лапенко, главной рекомендацией на отопительный сезон в этом году является собственная энергонезависимость.

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Елена Лапенко Эксперт проектов в аналитическом центре DiXi Group Минэнерго, "Укрэнерго" и представители частных энергетических компаний подтверждают, что этой зимой мы будем заходить с меньшим запасом прочности, поэтому стоит готовиться ко всем возможным сценариям.

Для того чтобы быть подготовленным к этому, нужно позаботиться о:

Альтернативный источник питания при отключениях в частных домах. Это может быть дизельный генератор, собственная солнечная станция с системой скопления, в квартирах – аккумуляторные устройства.

Все планируемые правительством мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду должны быть реализованы.

Прежде всего, речь идет об установке резервных источников питания критически важных объектов, которые должны обеспечить стабильную подачу тепла и воды в наши дома в случае новых отключений.

Во-вторых, это меры по физической защите энергообъектов, которые в случае новых российских атак способны значительно снизить последствия.

Кроме альтернативных источников питания, портативных зарядных устройств, каждому украинцу следует иметь запас воды и пищи, которая не будет нуждаться в приготовлении и имеет долгий срок хранения, теплые вещи, фонари и свечи.

Эксперт добавляет, что такие "комплекты выживания" уже стали частью нашей жизни. Они должны оставаться и до нашей победы.

Как подготовиться к отключению света / Инфографика 24 Канала

Как сильно российские ракеты повредили энергосистему

По состоянию на конец апреля 2023 года Украина осталась без половины генерирующих мощностей, если сравнивать с прошлым годом. Об этом свидетельствуют данные ПРООН.

Пострадали и маневровые мощности. Речь идет о ТЭС, ГЭС и ГАЭС. Именно ими покрывают пики потребления электроэнергии.

Из 94 высоковольтных подстанций 42 объекта инфраструктуры передачи электроэнергии "Укрэнерго" были повреждены российскими ракетами.

Именно поэтому сейчас украинцам стоит позаботиться об экономном энергопотреблении, чтобы зимой быть подготовлены к любым ситуациям. Это утепление помещений, использование бытовых приборов с высшим классом энергоэффективности.