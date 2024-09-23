Старт отопительного сезона: когда киевлянам ждать тепла

Многих жителей Киева интересует, когда планируют начинать отопительный сезон в столице. Следовательно, власти обещают обеспечить своевременное включение отопления, учитывая погодные условия.

Когда в Киеве стартует отопительный сезон

Как сообщил в эфире КИЕВ24 мэр Киева Виталий Кличко, отопительный сезон в столице стартует по графику с 15 октября. То есть, если температура опускается ниже 15 градусов, то уже будет включаться теплоснабжение.

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По его словам, соответствующие службы будут продолжать следить за погодными условиями, но примерный график уже установлен.

Виталий Кличко Киевский городской голова и председатель Киевской городской администрации Приблизительный график уже – 15 октября. Мы планируем начинать отопительный сезон.

Напомним, что в отопительный сезон для абонентов с электрическими системами отопления, потребляющих до 2000 киловатт-часов, предусмотрен льготный тариф в размере 2,64 гривны за киловатт-час.

Заметьте! В то же время для всех остальных стоимость электроэнергии составляет 4,32 гривны за киловатт-час независимо от объема потребления.