Отопительный сезон 2024-2025 в Украине: когда он начнется и что будет с тарифами

Обычно отопительный сезон в Украине начинается в середине октября, примерно 15 – 16 числа. Однако, его начало зависит от нескольких факторов, в частности, погоды. Что украинцев ждет в отопительном сезоне 2024-2025, читайте дальше.

Когда в Украине начнется отопительный сезон

Решение о начале отопительного сезона принимают местные администрации, когда среднесуточная температура держится на уровне +8°C в течение трех суток. Из-за этого даты начала отопления могут отличаться в разных регионах Украины.

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В частности, городской голова Киева Виталий Кличко рассказал, что в столице отопительный сезон начнется ориентировочно с 15 октября, однако эта дата может быть изменена в зависимости от погодных условий. Кроме того, на запуск систем влияют внеплановые ремонты и готовность коммунальных служб.

Заметьте! Сначала тепло подается в школы, детские сады и медицинские учреждения, а уже потом в жилые дома. А сам сезон отопления длится примерно шесть месяцев и заканчивается, когда температура превышает +8°C три дня подряд.

Какие актуальные тарифы на газ и тепло в Украине

Мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление, введенный из-за военного положения, продолжает действовать и в этом отопительном сезоне:

"Нафтогаз Украины" с 1 мая 2024 года продлил фиксированный тариф на газ до 30 апреля 2025 года на уровне 7,96 гривны за кубометр.

Впрочем, цены других поставщиков газа для населения варьируются от 7,70 до 9,99 гривны за кубометр:



В то же время для производителей тепла стоимость газа будет оставаться на уровне 7 420 гривен для населения и 16 390 гривен для бюджетных учреждений за тысячу кубометров.

Есть ли льготный тариф на отопительный сезон для электроотопления С 1 октября для домохозяйств, использующих электроотопление, установлен тариф на электроэнергию в размере 2,64 гривны за киловатт при потреблении до 2000 киловатт в месяц.

Как будет начисляться субсидия на отопительный сезон

С октября уже начинается начисление субсидий на отопительный сезон, учитывая рост тарифов на коммунальные услуги. Обновленный размер субсидии также будет зависеть от начала подачи отопления, о чем сообщает ПФУ.

Обратите внимание! Перерасчет субсидий осуществляется автоматически, за исключением случаев, когда произошли изменения в домохозяйстве, например, в составе зарегистрированных лиц.

Впрочем, граждане могут подавать заявления на оформление субсидий в любое время, однако момент подачи заявления влияет на сроки назначения помощи. Если заявление подано с 1 октября по 30 ноября, субсидия назначается с начала отопительного сезона. После 1 декабря она предоставляется с месяца, когда лицо обратилось.

Из-за чего можно потерять субсидию Наибольшая вероятность потери субсидии возникает из-за наличия долгов. Также субсидию могут отменить в случае изменения места жительства, смерти получателя или если окажется ложная информация о доходах. Например, финансовый мониторинг может зафиксировать крупные покупки или наличие на депозите более 50 тысяч гривен.

Как можно сэкономить на тепле

В современных условиях повышения цен на энергоресурсы важно найти эффективные способы экономии на тепле. Для того чтобы сэкономить деньги на отоплении, следует использовать также следующие эффективные методы: