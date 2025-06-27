Хватит ли Украине газа на следующий отопительный сезон

Из-за атак России на добычу и хранилища газа ситуация в отрасли остается сложной. Однако она все еще находится под контролем.

Хватит ли Украине газа на следующую зиму

В частности Украина должна быть готова к любому ходу событий, пишет 24 Канал со ссылкой на первого заместителя министра энергетики Украины Юрия Шейко.

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Шейко принял участие в первом заседании Штаба по подготовке ЖКУ и топливно-энергетического комплекса к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов. Он в частности проинформировал своих коллег о накоплении запасов газа, мазута, угля для обеспечения потребностей ТЭС и ТЭЦ во время ОЗП.

Из-за российских атак на добычу и хранилища газа ситуация в отрасли остается сложной, но контролируемой. Мы должны быть готовы к любому ходу событий, чтобы граждане и бизнес были обеспечены газом для стабильного прохождения зимы,

– сказал Юрий Шейко.

Он заявил, что учитывая это темпы закачки природного газа в подземные хранилища растут и соответствуют графику подготовки к отопительному сезону 2025-2026 годов.

Шейко добавил, что на складах накоплен необходимый объем угля. В частности накопление его резервов продолжается согласно графику подготовки к отопительному сезону.

Важно! В течение четвертой зимы в условиях полномасштабного вторжения страна будет обеспечена достаточным количеством и угля и газа.