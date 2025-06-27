Хватит ли Украине газа на следующий отопительный сезон
- Из-за российских атак на добычу и хранилища газа ситуация остается сложной, но контролируемой, и Украина готовится к любому ходу событий этой зимой.
- Темпы закачки природного газа в подземные хранилища растут, а на складах накоплен необходимый объем угля для отопительного сезона 2025-2026 годов.
Из-за атак России на добычу и хранилища газа ситуация в отрасли остается сложной. Однако она все еще находится под контролем.
Хватит ли Украине газа на следующую зиму
В частности Украина должна быть готова к любому ходу событий, пишет 24 Канал со ссылкой на первого заместителя министра энергетики Украины Юрия Шейко.
Читайте также Отопительный сезон в Украине: тепло будут поставлять по новым правилам
Шейко принял участие в первом заседании Штаба по подготовке ЖКУ и топливно-энергетического комплекса к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов. Он в частности проинформировал своих коллег о накоплении запасов газа, мазута, угля для обеспечения потребностей ТЭС и ТЭЦ во время ОЗП.
Из-за российских атак на добычу и хранилища газа ситуация в отрасли остается сложной, но контролируемой. Мы должны быть готовы к любому ходу событий, чтобы граждане и бизнес были обеспечены газом для стабильного прохождения зимы,
– сказал Юрий Шейко.
Он заявил, что учитывая это темпы закачки природного газа в подземные хранилища растут и соответствуют графику подготовки к отопительному сезону 2025-2026 годов.
Шейко добавил, что на складах накоплен необходимый объем угля. В частности накопление его резервов продолжается согласно графику подготовки к отопительному сезону.
Важно! В течение четвертой зимы в условиях полномасштабного вторжения страна будет обеспечена достаточным количеством и угля и газа.