Украина начнет готовиться к отопительному сезону: каким будет план подготовки

Правительство утвердило план подготовки к отопительному сезону 2025/26 года. Это необходимо, чтобы украинцы могли пройти зиму с теплом, светом и ощущением защищенности.

Каким будет план подготовки к отопительному сезону

В новый план вошли не только накопления топлива, но и ремонты, сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство развития общин и территорий.

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Распоряжение "Об утверждении плана мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Украины к осенне-зимнему периоду 2025/26 года и его прохождению" было принято 11 июня.

План предусматривает:

ремонты в энергетике;

восстановление теплосетей;

подготовка жилых домов, больниц, школ и других важных объектов;

создание запасов топлива;

накопление материалов.

За выполнением план будут следить как центральные, так и местные органы власти.

Сколько газа нужно для прохождения отопительного сезона

Запасы газа в украинских подземных хранилищах в начале июня составляли 6,8 миллиардов кубометров, а хранилища заполнены на 22%. Хотя нынешние запасы все еще самые низкие за последние 11 лет, отставание от прошлого года постепенно сокращается.

К началу следующего отопительного сезона 1 ноября Украине необходимо накопить не менее 12,65 миллиардов кубометров природного газа в хранилищах. Однако для устойчивого прохождения зимы запасы должны быть выше, что потребует увеличения объемов импорта газа.