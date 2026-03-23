В части областей завершили отопительный сезон: где уже отключили тепло

В Украине завершение отопительного сезона происходит в соответствии с погодными условиями и решением горсовета. Из-за потепления и повышения суточных температур в ряде областей уже отключили теплоснабжение.

В каких городах Украины выключили отопление?

Сейчас продолжается завершение отопительного сезона, однако в некоторых областях тепло отключили раньше. О том, в каких городах и когда выключили отопление, рассказывает 24 Канал.

Хотя в Украине нынешний отопительный сезон официально продолжается до 31 марта, по постановлению Кабмина отопление могут выключить раньше. Органы местной власти принимают соответствующее решение, если средняя суточная температура в течение 3 дней превышает 8 градусов тепла.

Что с отоплением в Киеве?

У КГГА решили закончить отопительный сезон с 24 марта. Однако это касается жилых домов.

По социальной сфере – больницы, родильные дома, детские сады и школы – будут отключать от теплоснабжения по заявке руководителя учреждения.

В частности, что при принятии решения учитывали погодные условия, потепление и возможность рационального использования энергоносителей.

Когда во Львове прекратят теплоснабжение?

По состоянию на 23 марта официальных сообщений об отключении тепла в городе – нет.

Однако по законодательству завершение отопительного сезона запланировано на 31 марта 2026 года. Поэтому, Львов имеет еще неделю на соответствующее решение.

С каких пор без тепла Днепр?

В городе начали завершать отопительный сезон раньше всех в Украине, с 20 марта.

У распоряжении городского головы говорится о том, что среднесуточная температура воздуха повысилась, поэтому появилось основание для отключения теплоснабжения.

Какая ситуация с отоплением в Одессе?

Местные власти пока не объявили точную дату отключений тепла. Однако, как и во Львове, город должен выполнить процедуру до 31 марта.

Как ограничили тепло в Харькове?

Ранее мэр города Игорь Терехов сообщал, что отопительный сезон в Харькове завершится, когда наступит стабильное потепление.

Сейчас котельные работают в дискретном режиме. То есть когда становится теплее – подача тепла в дома уменьшается. Так удается экономить газ. Однако о полном прекращении теплоснабжения пока речь не идет.

Где еще отключили отопление?

23 марта отопительный сезон завершили в Кривом Роге и Херсоне. В то же время известно, что в этот день Луцк принял решение о прекращении подачи тепла из-за потепления.

24 марта отопление начнут выключать в Николаеве.

