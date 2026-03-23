В части областей завершили отопительный сезон: где уже отключили тепло
- В Киеве завершение отопительного сезона для жилых домов запланировано на 24 марта, а для учреждений социальной сферы – по заявке руководителя учреждения.
- В Днепре начали завершение отопительного сезона раньше, а Николаев присоединится к Киеву 24 марта.
В Украине завершение отопительного сезона происходит в соответствии с погодными условиями и решением горсовета. Из-за потепления и повышения суточных температур в ряде областей уже отключили теплоснабжение.
В каких городах Украины выключили отопление?
Сейчас продолжается завершение отопительного сезона, однако в некоторых областях тепло отключили раньше. О том, в каких городах и когда выключили отопление, рассказывает 24 Канал.
Хотя в Украине нынешний отопительный сезон официально продолжается до 31 марта, по постановлению Кабмина отопление могут выключить раньше. Органы местной власти принимают соответствующее решение, если средняя суточная температура в течение 3 дней превышает 8 градусов тепла.
Что с отоплением в Киеве?
У КГГА решили закончить отопительный сезон с 24 марта. Однако это касается жилых домов.
По социальной сфере – больницы, родильные дома, детские сады и школы – будут отключать от теплоснабжения по заявке руководителя учреждения.
В частности, что при принятии решения учитывали погодные условия, потепление и возможность рационального использования энергоносителей.
Когда во Львове прекратят теплоснабжение?
По состоянию на 23 марта официальных сообщений об отключении тепла в городе – нет.
Однако по законодательству завершение отопительного сезона запланировано на 31 марта 2026 года. Поэтому, Львов имеет еще неделю на соответствующее решение.
С каких пор без тепла Днепр?
В городе начали завершать отопительный сезон раньше всех в Украине, с 20 марта.
У распоряжении городского головы говорится о том, что среднесуточная температура воздуха повысилась, поэтому появилось основание для отключения теплоснабжения.
Какая ситуация с отоплением в Одессе?
Местные власти пока не объявили точную дату отключений тепла. Однако, как и во Львове, город должен выполнить процедуру до 31 марта.
Как ограничили тепло в Харькове?
Ранее мэр города Игорь Терехов сообщал, что отопительный сезон в Харькове завершится, когда наступит стабильное потепление.
Сейчас котельные работают в дискретном режиме. То есть когда становится теплее – подача тепла в дома уменьшается. Так удается экономить газ. Однако о полном прекращении теплоснабжения пока речь не идет.
Где еще отключили отопление?
23 марта отопительный сезон завершили в Кривом Роге и Херсоне. В то же время известно, что в этот день Луцк принял решение о прекращении подачи тепла из-за потепления.
24 марта отопление начнут выключать в Николаеве.
Как прошел отопительный сезон 2025 – 2026 годов?
По решению Кабинета министров отопление в домах украинцев должны были включать с 1 ноября 2025 года. Однако вскоре начались массированные обстрелы России с прицелом на энергетику. В результате украинцы оставались не только без света, но и без тепла. Больше всего страдали Киев и Харьков.
В столице в сильные морозы без тепла были тысячи домов. А некоторые дома в Дарницком и Днепровском районах до конца зимы так и не получили теплоснабжения. Причиной этого являются критические повреждения Дарницкой ТЭЦ.
Ранее министр энергетики Денис Шминаль сообщал, что Украина прошла самую тяжелую зиму в истории. А чтобы не допустить подобного – подготовка к отопительному сезону 2026 – 2027 годов стартует уже сейчас. В частности на энергетику выделили более 12 миллиардов гривен.