Укр Рус
Экономика Новости экономики В части областей завершили отопительный сезон: где уже отключили тепло
23 марта, 18:59
4

В части областей завершили отопительный сезон: где уже отключили тепло

Дарина Пшеничная
Основні тези
  • В Киеве завершение отопительного сезона для жилых домов запланировано на 24 марта, а для учреждений социальной сферы – по заявке руководителя учреждения.
  • В Днепре начали завершение отопительного сезона раньше, а Николаев присоединится к Киеву 24 марта.

В Украине завершение отопительного сезона происходит в соответствии с погодными условиями и решением горсовета. Из-за потепления и повышения суточных температур в ряде областей уже отключили теплоснабжение.

В каких городах Украины выключили отопление?

Сейчас продолжается завершение отопительного сезона, однако в некоторых областях тепло отключили раньше. О том, в каких городах и когда выключили отопление, рассказывает 24 Канал.

Хотя в Украине нынешний отопительный сезон официально продолжается до 31 марта, по постановлению Кабмина отопление могут выключить раньше. Органы местной власти принимают соответствующее решение, если средняя суточная температура в течение 3 дней превышает 8 градусов тепла.

У КГГА решили закончить отопительный сезон с 24 марта. Однако это касается жилых домов.

По социальной сфере – больницы, родильные дома, детские сады и школы – будут отключать от теплоснабжения по заявке руководителя учреждения.

В частности, что при принятии решения учитывали погодные условия, потепление и возможность рационального использования энергоносителей.

По состоянию на 23 марта официальных сообщений об отключении тепла в городе – нет.

Однако по законодательству завершение отопительного сезона запланировано на 31 марта 2026 года. Поэтому, Львов имеет еще неделю на соответствующее решение.

В городе начали завершать отопительный сезон раньше всех в Украине, с 20 марта.

У распоряжении городского головы говорится о том, что среднесуточная температура воздуха повысилась, поэтому появилось основание для отключения теплоснабжения.

Местные власти пока не объявили точную дату отключений тепла. Однако, как и во Львове, город должен выполнить процедуру до 31 марта.

Ранее мэр города Игорь Терехов сообщал, что отопительный сезон в Харькове завершится, когда наступит стабильное потепление.

Сейчас котельные работают в дискретном режиме. То есть когда становится теплее – подача тепла в дома уменьшается. Так удается экономить газ. Однако о полном прекращении теплоснабжения пока речь не идет.

Где еще отключили отопление?

23 марта отопительный сезон завершили в Кривом Роге и Херсоне. В то же время известно, что в этот день Луцк принял решение о прекращении подачи тепла из-за потепления.

24 марта отопление начнут выключать в Николаеве.

Как прошел отопительный сезон 2025 – 2026 годов?

  • По решению Кабинета министров отопление в домах украинцев должны были включать с 1 ноября 2025 года. Однако вскоре начались массированные обстрелы России с прицелом на энергетику. В результате украинцы оставались не только без света, но и без тепла. Больше всего страдали Киев и Харьков.

  • В столице в сильные морозы без тепла были тысячи домов. А некоторые дома в Дарницком и Днепровском районах до конца зимы так и не получили теплоснабжения. Причиной этого являются критические повреждения Дарницкой ТЭЦ.

  • Ранее министр энергетики Денис Шминаль сообщал, что Украина прошла самую тяжелую зиму в истории. А чтобы не допустить подобного – подготовка к отопительному сезону 2026 – 2027 годов стартует уже сейчас. В частности на энергетику выделили более 12 миллиардов гривен.