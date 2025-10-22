Атаки России осложнили ситуацию: что известно об отопительном сезоне на Львовщине и его начале

Сейчас большинство общин Львовщины начали отопительный сезон в социальной сфере. Чуть больше чем за неделю отопление включат для населения.

Когда начнут отопительный сезон на Львовщине?

В эфире марафона "Единые новости" председатель Львовской ОГА Максим Козицкий рассказал, что отопительный сезон на Львовщине планируют начать 1 ноября, передает 24 Канал.

Смотрите также Всю ночь россияне били по энергетической инфраструктуре Украины, – Минэнерго

По словам чиновника, во Львовской области есть 28 теплокоммунэнерго и они полностью готовы к отопительному сезону. Удары России по энерегтике несколько недель назад нанесли проблемы, однако в целом область готова.

На данный момент принято решение по поставкам тепла в социальную сферу. Тепло получают более 80% школ, более 70% и 70% больниц. Из 73 общин области 71 начала отопительный сезон в соцсфере,

– рассказал Козицкий.

Какова ситуация с Пунктами несокрушимости?

На случай блэкаутов на Львовщине будут работать Пункты несокрушимости. Максима Козицкий говорит, что в области готовы развернуть 860 таких пунктов:

более 500 пунктов будут размещены в коммунальных учреждениях общин;

около 100 пунктов обустроили специалисты ГСЧС;

около 200 пунктов готов предоставить бизнес.

Пункты несокрушимости уже находятся в готовности, обеспечены энергетическими источниками питания, водой, запасом продуктов.

Напомним, что 15 октября стало известно, что Львов уже использовал половину лимита газа на октябрь, пишет 24 Канал со ссылкой на городской совет.

Это произошло несмотря на то, что включают тепло только в 286 объектах, таких как школы, садики и больницы.

С прошлой недели начали проверку объектов критической инфраструктуры города по готовности к работе в чрезвычайной ситуации. Также уже протестировали работу светофоров при отсутствии электроэнергии.

Новости об отопительном сезоне в Украине