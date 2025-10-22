Атаки России осложнили ситуацию: что известно об отопительном сезоне на Львовщине и его начале
- Отопительный сезон на Львовщине планируют начать 1 ноября, большинство общин уже начали отопление в социальной сфере.
- На случай блэкаутов в области готовы развернуть 860 пунктов несокрушимости, обеспеченных энергетическими источниками, водой и запасом продуктов.
Сейчас большинство общин Львовщины начали отопительный сезон в социальной сфере. Чуть больше чем за неделю отопление включат для населения.
Когда начнут отопительный сезон на Львовщине?
В эфире марафона "Единые новости" председатель Львовской ОГА Максим Козицкий рассказал, что отопительный сезон на Львовщине планируют начать 1 ноября, передает 24 Канал.
По словам чиновника, во Львовской области есть 28 теплокоммунэнерго и они полностью готовы к отопительному сезону. Удары России по энерегтике несколько недель назад нанесли проблемы, однако в целом область готова.
На данный момент принято решение по поставкам тепла в социальную сферу. Тепло получают более 80% школ, более 70% и 70% больниц. Из 73 общин области 71 начала отопительный сезон в соцсфере,
– рассказал Козицкий.
Какова ситуация с Пунктами несокрушимости?
На случай блэкаутов на Львовщине будут работать Пункты несокрушимости. Максима Козицкий говорит, что в области готовы развернуть 860 таких пунктов:
- более 500 пунктов будут размещены в коммунальных учреждениях общин;
- около 100 пунктов обустроили специалисты ГСЧС;
- около 200 пунктов готов предоставить бизнес.
Пункты несокрушимости уже находятся в готовности, обеспечены энергетическими источниками питания, водой, запасом продуктов.
Напомним, что 15 октября стало известно, что Львов уже использовал половину лимита газа на октябрь, пишет 24 Канал со ссылкой на городской совет.
Это произошло несмотря на то, что включают тепло только в 286 объектах, таких как школы, садики и больницы.
С прошлой недели начали проверку объектов критической инфраструктуры города по готовности к работе в чрезвычайной ситуации. Также уже протестировали работу светофоров при отсутствии электроэнергии.
Новости об отопительном сезоне в Украине
Более 40% социальных объектов в Украине уже подключено к отоплению подключено к отоплению, в частности больницы, садики и учебные заведения в 19 регионах. В течение 10 дней планируют включить отопление по всей территории Украины, что уменьшит потребление электроэнергии.
Украина заполнила свои газовые хранилища на 99,5%, что позволит обеспечить потребление в отопительный сезон. Украина договорилась об импорте газа из США, Словакии, Греции, Норвегии, и ведет переговоры с Азербайджаном.
В Украине и Европе в целом наблюдается дефицит зарядных станций. Поэтому их стоит покупать заблаговременно перед блэкаутом. Также представители крупнейших сетей магазинов советуют запастись павербанками, фонарями, газовыми горелками и теплой одеждой.