Атаки Росії ускладнили ситуацію: що відомо про опалювальний сезон на Львівщині і його початок
- Опалювальний сезон на Львівщині планують розпочати 1 листопада, більшість громад вже почали опалення у соціальній сфері.
- На випадок блекаутів в області готові розгорнути 860 Пунктів незламності, забезпечених енергетичними джерелами, водою та запасом продуктів.
Нині більшість громад Львівщини почали опалювальний сезон в соціальній сфері. Трохи більше ніж за тиждень опалення увімкнуть для населення.
Коли розпочнуть опалювальний сезон на Львівщині?
В етері марафону "Єдині новини" голова Львівської ОВА Максим Козицький розповів, що опалювальний сезон на Львівщині планують розпочати 1 листопада, передає 24 Канал.
За словами посадовця, у Львівській області є 28 теплокомуненерго і вони повністю готові до опалювального сезону. Удари Росії по енерегтиці кілька тижнів тому завдали проблем, проте в цілому область готова.
На цей час прийнято рішення щодо постачання тепла в соціальну сферу. Тепло отримують понад 80% шкіл, більше, ніж 70% садочків та 70% лікарень. З 73 громад області 71 почала опалювальний сезон в соцсфері,
– розповів Козицький.
Яка ситуація з Пунктами незламності?
На випадок блекаутів на Львівщині працюватимуть Пункти незламності. Максим Козицький каже, що в області готові розгорнути 860 таких пунктів:
- більше ніж 500 пунктів будуть розміщені у комунальних закладах громад;
- близько 100 пунктів облаштували фахівці ДСНС;
- близько 200 пунктів готовий надати бізнес.
Пункти незламності вже перебувають в готовності, забезпечені енергетичними джерелами живлення, водою, запасом продуктів.
Нагадаємо, що 15 жовтня стало відомо, що Львів вже використав половину ліміту газу на жовтень, пише 24 Канал з посиланням на міську раду.
Це сталося попри те, що вмикають тепло лише у 286 об'єктах, таких як школи, садочки та лікарні.
З минулого тижня розпочали перевірку об’єктів критичної інфраструктури міста щодо готовності до роботи у надзвичайній ситуації. Також вже протестували роботу світлофорів при відсутності електроенергії.
Новини про опалювальний сезон в Україні
Понад 40% соціальних об'єктів в Україні вже під’єднано до опалення, зокрема лікарні, садочки та навчальні заклади в 19 регіонах. Протягом 10 днів планують увімкнути опалення по всій території України, що зменшить споживання електроенергії.
Україна заповнила свої газові сховища на 99,5%, що дозволить забезпечити споживання в опалювальний сезон. Україна домовилася про імпорт газу зі США, Словаччини, Греції, Норвегії, і веде переговори з Азербайджаном.
В Україні та Європі загалом спостерігається дефіцит зарядних станцій. Тому їх варто купувати завчасно перед блекаутом. Також представники найбільших мереж магазинів радять запастися павербанками, ліхтарями, газовими пальниками та теплим одягом.