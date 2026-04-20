Киев и Львовщина отстают от графика: Зеленский рассказал о подготовке к следующей зиме

В понедельник, 20 апреля, Владимир Зеленский провел специальный селектор со всеми регионами. Речь шла о подготовке к следующему отопительному сезону – прежде всего с точки зрения безопасности.

Как Украина уже готовится к зиме?

Детали президент сообщил в телеграмм-канале. Для всех областей, городов и громад утверждены "вполне конкретные" планы устойчивости.

Срок реализации планов устойчивости – 1 сентября 2026 года. Эти документы четко определяют:

какие объекты нужно в первую очередь восстанавливать и дополнительно защищать;

а также какие задачи города и общины должны выполнить, чтобы зимой обеспечить людей теплом и электроэнергией несмотря на угрозы.

Соответственно, есть жесткий график заключения договоров и выполнения работ, который должен быть реализован всеми областными и местными властями,

– подчеркнул Зеленский.

Какие есть проблемы в процессе?

Впрочем пока не все регионы действуют так, как нужно для надлежащей защиты людей. Поэтому на заседании подробно обсудили ситуацию в областях, которые отстают от графика.

Особое внимание уделили Донецкой, Черниговской, Полтавской, Кировоградской и Львовской, а также Запорожью, Херсону и столице.

По словам президента, в Киеве "не хватает понимания", что следующей зимой все районы должны быть обеспечены достаточными резервными источниками электро- и теплоснабжения.

В то же время на Львовской области "есть вопросы" по нескольким энергообъектах, поэтому областная власть вместе с правительством должны четко определить, кто отвечает за своевременное выполнение задач.

Важно! Командующему Воздушных сил Анатолию Кривоножко и министру обороны Михаилу Федорову поручили проработать дополнительное обеспечение перехватчиками и тренировки экипажей с руководителями Херсона, Запорожья, Черниговщины и Харьковщины. "У наших воинов должно быть достаточное количество и качество средств реагирования на все типы "Шахедов", – добавил Зеленский.

Правительство готово помогать регионам по обоснованным запросам, отдельные задачи выполняет Агентство восстановления.

Что еще известно о подготовке?